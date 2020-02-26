雲端最有錢／中國陷僵屍經濟？　拚谷底翻身賺千萬

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新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例和死亡人數持續攀升，尤其是國人熱愛前去旅遊的日韓，確診病例都不斷攀升，不但嚴重影響全球經濟發展，同時也讓中國大陸領導人習近平，不得不承認新冠肺炎疫情，是防控難度最大的一次「重大突發公共衛生事件」。

目前疫情發展拐點尚未到來，面對中國大陸工廠的全面復工，會不會讓疫情反彈上升？受新冠肺炎疫情衝擊造成股市的波動，這時候手上的投資還能繼續持有嗎？還是要選擇短線交易呢？不要錯過本集《雲端最有錢》精彩節目內容，不藏私地公開如何從谷地翻身技法！

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關於《雲端最有錢》

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