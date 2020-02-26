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雲端最有錢／中國陷僵屍經濟？　拚谷底翻身賺千萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例和死亡人數持續攀升，尤其是國人熱愛前去旅遊的日韓，確診病例都不斷攀升，不但嚴重影響全球經濟發展，同時也讓中國大陸領導人習近平，不得不承認新冠肺炎疫情，是防控難度最大的一次「重大突發公共衛生事件」。

目前疫情發展拐點尚未到來，面對中國大陸工廠的全面復工，會不會讓疫情反彈上升？受新冠肺炎疫情衝擊造成股市的波動，這時候手上的投資還能繼續持有嗎？還是要選擇短線交易呢？不要錯過本集《雲端最有錢》精彩節目內容，不藏私地公開如何從谷地翻身技法！

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。

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《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一、三、四下午1點10分至2點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了
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