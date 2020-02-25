日本檢疫爆多重標準　準媽媽怨：我只能和胎兒一起等死？

▲鑽石公主號乘客確診人數在25日增至39人。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，日本政府在24日召開專家會議，並在25日拍板防疫基本方針，在境內已出現161例確診病例才訂定措施，不免令人質疑防疫意識是不是慢了好幾拍。雖然目前日本疫情擴張速度看似趨緩，但有網友在社群媒體爆料，政府的檢疫標準很奇怪，許多地區的檢疫結果也沒有對外公開。

日本政府發布的防基本方針中，主要目標是抑制疫情擴散，也希望能做好防範病患大幅度增加的情況，整體醫療資源圍繞在重症者，感冒症狀的輕症者可在家休養，若病情有所變化再諮詢醫生即可。

有網友23日在社交網站Twitter上發文表示，自己是待產中的孕婦，一周前出現出現了感冒、咳嗽和呼吸困難等症狀，甚至發高燒到38度，但檢疫單位卻不讓她接受檢疫，「我呼吸越來越困難，只能和腹中的胎兒一起等死嗎？」

另外一名網友表示，日本境內有47縣爆發疫情，政府卻遲遲不公布在兵庫縣和滋賀縣確的聚合酶連鎖反應（PCR）檢疫結果，讓人懷疑是不是有隱瞞疫情的嫌疑存在。

日本的疫情讓民眾人心惶惶，在通訊軟體上也出現了不少治癒新冠肺炎的謠言，例如，病毒不耐熱，可以在56到57度的溫度間被殺死，喝含有兒茶素的茶可以增加抵抗力，如果擔心衣物上有病毒附著，可以使用洗衣精來殺毒，或是讓衣服曬太陽也可以有相同的效果。

根據NHK報導，包含鑽石公主號在內，日本共有862例確診病例，德島縣、長野縣出現當地首例新冠肺炎患者。

指揮中心提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以即時診斷通報。