販賣機升級身分識別　新創團隊推「智慧口罩販賣機」一炮而紅

▲左起為業安科技商務開發陳意如、黃曼淯、數位身分行銷長曾國展。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，政府雖然因應口罩之亂推出「實名制」上線，但藥局仍常出現大排長龍的景象，因此國內新創團隊業安科技YALLVEND攜手數位身分AuthMe、區塊鏈新創Biilabs推出「智慧口罩販賣機」，為藥局緊張的人力配置提供解決方案。

業安科技商務開發黃曼淯表示，YALLVEND創立於2019年初，4位創辦人原本從事物聯網新創，但是在募資過程發現投資人對於物聯網連結販賣機十分感興趣，因此就轉向投資做販賣機升級聯網，其實就是把傳統的販賣機加裝旗下產品，升級成具有行動支付和庫存系統的「智慧販賣機」。

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▲業安科技YALLVEND新創團隊今年初在CES展出「智慧菸酒販賣機」。（圖／業安科技提供）

黃曼淯指出，傳統販賣機升級可以識別身分，取代人力來辨識年紀，進而販售菸酒等管制類商品，因此YALLVEND攜手數位身分AuthMe和區塊鏈新創Biilabs兩家合作夥伴，今年初首次在CES（電子消費大展）展出「智慧菸酒販賣機」，並剛過Pre-A輪的投資。

黃曼淯進一步指出，「口罩實名制」政策上路，讓團隊決定推出「智慧口罩販賣機」，並簡化驗證流程，只要身分證就可以免費領取口罩，還可以在後台設定一張身分證多久可以領取幾片口罩，希望可以藉此達到市場教育，並向政府推廣使用，進而幫助藥局緩解緊張人力。

黃曼淯分享，「智慧口罩販賣機」的使用操作非常簡單，只要拿出手機掃描販賣機上面的QR Code，然後詳讀用戶協議，並點選同意服務條款，即可取用相機掃秒自己的身分證件，進行身分認證，認證成功之後，就可以從販賣機上面點選商品，接著即可從打開的商品門獲取口罩。

▲數位身分AuthMe新創團隊。（圖／數位身分提供）

數位身分行銷長曾國展表示，「智慧口罩販賣機」使用OCR(光學字元辨識)，掃描辨識身分證之後，就會透過系統產生一組亂碼，由於一張身分證只會有一組對應的亂碼，因此系統可以確認使用者是否領過口罩，而且因為亂碼在系統後台不具意義，因此更加免除使用者有「個資外洩」的疑慮。

曾國展指出，「智慧口罩販賣機」為了方便民眾使用，所以有簡化驗證流程，但是原本「智慧菸酒販賣機」是有雙重驗證，首先開啟專用APP，透過OCR掃描身分證件，讀取晶片數位簽章進行驗證，再做臉部辨識驗證是否為持有者本人，同時進行活體檢測避免偽冒者對系統進行欺騙攻擊。

▲「智慧口罩販賣機」簡化操作流程，讓民眾快速領取口罩。（圖／記者姚惠茹攝）

曾國展說明，晶片檢驗證件的方式，主要是護照和數位身分識別證(New eID)具有數位簽章，也就是一對密鑰，包括公鑰和私鑰，其中私鑰由國家持有、公鑰則為公開資訊，系統可以透過演算法比對數位簽章的公鑰是否與國家公鑰相符，即可確認證件是否為國家核發，藉此辨識身分證件的真偽。

曾國展分享，AuthMe的身分辨識應用廣泛，目前除了「智慧販賣機」之外，還有跟金融機構合作，尤其是數位帳戶的盛行，身分驗證可以讓使用者不須臨櫃即可確認真實身分，未來更將應用在使用者大範圍的交易類別驗證，像是非約定轉帳、高額度轉帳等等。