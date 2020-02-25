金融機構3月起註冊CRS帳號　6月正式申報

▲財政部國際財政司說明CRS。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

今年6月開始，金融機構就要正式申報金融機構應執行共同申報及盡職調查（CRS），並在9月日本、澳洲交換。財政部國際財政司司長李雅晶今（25）日表示，各金融機構可以在3月開始申請註冊帳號，上傳申報測試檔案。

為落實稅務用途金融帳戶資訊自動交換，CRS自今年起每年的6月1日到30日，申報前一年度（2019年度起）的金融帳戶資訊。

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李雅晶表示，目前CRS的系統已經上線，各金融機構可以到「檔案工具下載」專區下載申報資料檔案格式規範、常見疑義解答及離線版工具，提早準備因應。「線上註冊」及「上傳與申報」功能在今年3月1日開始開放，金融機構籍代理申報機構今年3月起可申請註冊帳號，每年3月、4月可以上傳申報測試檔案，在6月以前完成網路申報。

財政部表示，對金融機構最為方便的方式是金融機構對帳戶都盡職審查，辨識出日本或澳洲稅務居住者的金融帳戶，今年起的每年6月申報該資訊，並且9月與兩國交換資訊，日後交換國如果擴大，金融機構就不用再重新辨識。

根據統計，目前在台灣有居留證或永久居留權的日本人大約有2萬1千人、澳洲則是1500人，但是不一定所有人的都會被交換，還要視是否有在台灣開設金融帳戶；但是即使在台灣沒有居留權，但在台灣開戶的日本人、澳洲人仍會被盡職調查並且交換。

至於，台灣是否還有進行中的CRS資訊交換國。財政部表示，還在努力當中，希望可以擴大台灣CRS的範圍。

據透露，目前的方向，歐盟正在檢視合作名單，檢視的方向包含該國有沒制定CRS相關規定、有沒執行相關規定；以及是否與會員國有稅務上的交換，所以下一步的方向將可能朝歐盟會員國努力。