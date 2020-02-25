　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金融機構3月起註冊CRS帳號　6月正式申報

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部國際財政司說明CRS。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部國際財政司說明CRS。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

今年6月開始，金融機構就要正式申報金融機構應執行共同申報及盡職調查（CRS），並在9月日本、澳洲交換。財政部國際財政司司長李雅晶今（25）日表示，各金融機構可以在3月開始申請註冊帳號，上傳申報測試檔案。

為落實稅務用途金融帳戶資訊自動交換，CRS自今年起每年的6月1日到30日，申報前一年度（2019年度起）的金融帳戶資訊。

請繼續往下閱讀...

李雅晶表示，目前CRS的系統已經上線，各金融機構可以到「檔案工具下載」專區下載申報資料檔案格式規範、常見疑義解答及離線版工具，提早準備因應。「線上註冊」及「上傳與申報」功能在今年3月1日開始開放，金融機構籍代理申報機構今年3月起可申請註冊帳號，每年3月、4月可以上傳申報測試檔案，在6月以前完成網路申報。

財政部表示，對金融機構最為方便的方式是金融機構對帳戶都盡職審查，辨識出日本或澳洲稅務居住者的金融帳戶，今年起的每年6月申報該資訊，並且9月與兩國交換資訊，日後交換國如果擴大，金融機構就不用再重新辨識。

根據統計，目前在台灣有居留證或永久居留權的日本人大約有2萬1千人、澳洲則是1500人，但是不一定所有人的都會被交換，還要視是否有在台灣開設金融帳戶；但是即使在台灣沒有居留權，但在台灣開戶的日本人、澳洲人仍會被盡職調查並且交換。

至於，台灣是否還有進行中的CRS資訊交換國。財政部表示，還在努力當中，希望可以擴大台灣CRS的範圍。

據透露，目前的方向，歐盟正在檢視合作名單，檢視的方向包含該國有沒制定CRS相關規定、有沒執行相關規定；以及是否與會員國有稅務上的交換，所以下一步的方向將可能朝歐盟會員國努力。

ET快訊
「若劉真轉院我們願意接」　心臟權威曝：心室輔助器「最長裝設時
「大甲媽祖遶境是否如期」　顏清標回應了
快訊／尹衍樑愛車撞壞遭記大過！　南山總經理閃電「申請退休」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

環保署撤銷中火三處分　經濟部：十月空污季將自主減煤

影／存股真的無敵？　專家沒告訴你的祕密

金融機構3月起註冊CRS帳號　6月正式申報

金價挑戰7年新高　黃金每盎司直逼1700美元

彈性較小！去年專案設定地上權　3大案全破功

金管會點頭了！國票證吃下大鼎證經紀業務　合併後市占率逾2%

疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

防疫戰士需要「隔離衣」裝備　經濟部：台灣企業全力相挺

智冠科技MyCard推雙向防護網　數位點數平台詐騙案件數降至一成以下

今年經濟恐跌破2%　中華信評：銀行業資本撐得住

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

環保署撤銷中火三處分　經濟部：十月空污季將自主減煤

影／存股真的無敵？　專家沒告訴你的祕密

金融機構3月起註冊CRS帳號　6月正式申報

金價挑戰7年新高　黃金每盎司直逼1700美元

彈性較小！去年專案設定地上權　3大案全破功

金管會點頭了！國票證吃下大鼎證經紀業務　合併後市占率逾2%

疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

防疫戰士需要「隔離衣」裝備　經濟部：台灣企業全力相挺

智冠科技MyCard推雙向防護網　數位點數平台詐騙案件數降至一成以下

今年經濟恐跌破2%　中華信評：銀行業資本撐得住

郊區40坪→市區17坪小宅　超強「隱藏式收納」解決老師難題！

日籍阿嬤母女飄洋來台南尋根　佳警助其圓夢

卓榮泰：信仰是畢生志業　疫情尚在「暫停遶境絕非不敬」

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

幸福案例／微甜氣泡雞尾酒

客人買酒精遭拒怒譙「我要上班」　店員霸氣回：要客訴請便

新冠肺炎疫情延燒！讀賣巨人東京巨蛋熱身賽不開放進場

環保署撤銷中火三處分　經濟部：十月空污季將自主減煤

快訊／1小時連2震！20:27宜蘭發生4.1極淺層地震　地殼再晃動

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

財經熱門新聞

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

勞工退休可月領多少　先看「平均餘命」

中獎發票洗掉了　找店家補印可領獎

注意！口罩經銷商大發災難財　非醫用級口罩「改包裝」重新上架

影／金融股值得存股嗎？　達人不建議

中國人行祭出1.3兆專項再貸款　須精準投放

台股早盤跌逾百點！美股重挫逾3%　拖累台股跌破11500點

陳冲建言　基本所得優於基本工資

228當天要上班薪資怎麼算？　勞動部一次說清楚

管制口罩掃到外國客　波蘭旅客3千多片口罩遭扣

環球晶與格羅方德簽12吋晶圓長約

防疫「酒精擦」全聯本周末再開賣　台糖：趕工生產六萬包

日圓便宜搶一波　專家教你3招省荷包

病毒嚇趴國際油價下跌近4%　下周國內油價可望回跌

更多熱門

相關新聞

7天巡簽藥局未達標要檢討　北市9所長遭點名

7天巡簽藥局未達標要檢討　北市9所長遭點名

北市府防堵新冠肺炎（COVID-19），北市警局也配合協助，但最近卻要求從10日開始至16日，各所所長加強巡簽藥局以及金融機構，其中次數未達5次的9名所長，幾乎都被點名檢討，更指出巡簽次數太少的所長「敏感性不足」。

永康警金融機構「外匯」防詐宣導有成

永康警金融機構「外匯」防詐宣導有成

印度飆破58萬建案「卡死停工」　建商無自有資本釀災

印度飆破58萬建案「卡死停工」　建商無自有資本釀災

白河警防搶演練

白河警防搶演練

高雄富豪殺紅眼「沒看圖就下訂」　建商自爆「2年後沒成屋賣」

高雄富豪殺紅眼「沒看圖就下訂」　建商自爆「2年後沒成屋賣」

關鍵字：

CRS金融機構資訊交換

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面