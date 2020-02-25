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文在寅訪「新天地」所在地大邱　南韓25日激增144例確診

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▲▼南韓總統文在寅探訪大邱市。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅探訪大邱市。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，南韓總統文在寅在今（25）日前往疫情重地大邱市視察，並坐鎮市府大樓召開疫情對策會議。他在會議中表示，目前大邱和慶尚北道被列為複合危機地區，疫情仍非常嚴峻，已使用最大程度的遏制政策來應對疫情，但並不會封城，未來一周是遏制病毒的關鍵時間點。

根據《路透社》報導，南韓的新冠肺炎病例總數上升至977例，加劇了民眾新冠肺炎爆發的擔憂，其中至少450例跟大邱「新天地」教會有關。南韓政府25日表示，將對「新天地」所有信徒進行新冠肺炎情況調查，並隨時公開結果。

文在寅針對新天地教會爆發群聚感染一事說明，目前掌握了新天地教會所有成員名單，粗估有21.5萬人，並在24日已經對1.3萬人進行檢驗，下一波將於26日登場，預計會檢驗1.2萬人，「政府投入了軍警和民間醫療資源，從25日開始國務總理丁世均也將坐鎮大邱，一定會贏得與大邱和慶尚北道的戰爭。」

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

除此之外，文在寅也在24日指示南韓政府，為新冠肺炎撥出額外的預算來應對。有財政專家預估，這次的預算可能高達82.7億美元（約台幣2512億元）。

南韓是中國境外病毒病例最多的國家，在25日激增144例，且出現第11例死亡病例。此次的疫情也影響了美國和南韓的軍事聯合演訓，美方承諾，將提供10億美元（約台幣303億元）來協助疫苗開發。

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