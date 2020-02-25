彈性較小！去年專案設定地上權　3大案全破功

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署去年原本推動專案設定地上權，包含台中太平洋調理食品業者擴廠、高雄六龜區設置溫泉旅館以及新北市汐止區的飛機零件廠商，皆未能順利簽約。

國產署表示，台中太平調理食品業者擴廠一案，已由原本專案設定地上權，改由委託經營方式。另外，高雄六龜溫泉旅館專案地上權案則與業者溝通當中，積極與觀光局擬定草案，能否順利簽約則還要看業者的需求與意願取捨。官員解釋，業者採取委託經營權方式，主要是彈性較大，如果採取專案地上權方式簽約，存續期間就要50年，對於業者來說委託經營的期限較短、業者可以靈活應用。

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國產署表示，為配合台商回流及相關主管機關開發產業園區等政策，將會以出租、出售、委託經營、結合目的事業主管機關共同開發、專案設定地上權等多元方式釋出國有非公用土地也企業設廠使用。根據統計2018、2019年年共釋出1243筆，面積528.71公頃；其中以委託方式提供921筆，362.92公頃國有土地占大宗，主要是台南市205.5公頃國有鹽業用地給台電設置太陽光電設施。

國產署也積極配合讓受產業園區範圍內國有土地，像是桃園科技工業園區二期、大園沙崙產業園區等，出售面積有16.92公頃，有效解決企業用地的需求。

至於今年的目標，國產署說還是要由業者去覓地，如果有適合的國有地可供擴產或其他使用，國產署也會配合目的事業主管機關規劃及地方政府需求，篩選適宜的國有非公用土地提供企業投資。