嫌醫院伙食差！隔離翁偷跑回家吃麵　員警驚嚇急找人...怒斥：你良心呢

▲被隔離的老翁為了「想吃麵」竟逃跑回家。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，第一線醫護人員也盡全力防疫並救治病患，但湖北十堰市一名正在被隔離的老翁，因為隔離所提供的伙食不合胃口，竟擅自跑回家中，民警找到老翁時，他還不願配合，表示自己「只是想吃麵」才回家，經過一番勸導後，才終於回到醫院。

根據《人民日報》報導，湖北十堰市一名老翁從隔離地區逃跑，湖北十堰市公安局東岳分局西區派出所於22日上午8時接獲報案，立刻派員尋找，在醫院周邊皆未發現老翁身影，最後是在老翁家中找到人。

▲員警急速上門大罵：「你的良心呢。」（圖／翻攝微博）

老翁被找到時非常不配合，讓員警相當生氣，忍不住開口怒斥，「你曉得現在全國都在抗病毒，你知道嗎！現在這麼多人都是為了你，怕你傳染給別人，醫生是冒著生病危險幫你治病，你說人家賣你血，你良心呢！」老翁則回答自己只是想回家吃口湯麵，因為隔離所內的伙食不合他胃口，還向員警要求「一個半小時吃完，我把門鎖了就來了」，讓員警非常傻眼。

最後老翁終於聽勸回到醫院，員警也叮嚀老翁要聽護士的話，「如果中午沒飯吃，再安排醫院給你弄飯吃」。消息曝光後，許多網友也紛紛留言，「都什麼時候了還惦記著吃麵」、「為了吃不要命」、「人家醫生拼命救他，他說人家賣他血。」

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