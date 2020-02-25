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疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲新冠肺炎疫情延燒，對於會計師無法赴陸執行審計工作，金管會研議可採用替代查核程序。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，會計師事務所無法派人赴大陸執行審計工作，使得上市櫃公司財報受波及，金管會今（25）日表示，會計師可採用替代查核程序，如視訊或原始憑證用傳真、email等方式查核，不過若是替代查核也無法如期出具報告，公司須在3月27日前向金管會申請展延。

金管會研擬相關處理方案，上市櫃公司應注意財務報告公告申報期限及落實資訊公開，對於會計師無法赴大陸執行審計工作，導致無法檢查原始文件、參與資產盤點，或因大陸復工情況不確定，無法如期完成函證程序等情況，目前已規範會計師可採替代查核程序，並函知簽證上市櫃公司財務報告的會計師事務所。

請繼續往下閱讀...

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，會計師無法赴陸執行審計工作，開放可以採用替代查核程序，如視訊或原始憑證用傳真、email等方式，確認憑證是真的，不過仍依個案實際情形及風險評估結果，出具適當的查核報告。

蔡麗玲指出，日前與會計師事務所開會討論，在一般情況下，替代查核程序可能會遇到哪些問題，但實際執行上，仍會尊重會計師在審計上的專業，不會特別規範一定要以何種方式進行查核。

蔡麗玲也說，由於現在大陸復工狀況尚未明朗化，上市櫃公司在大陸設有重要的子公司，導致會計師無法到場查核，但若子公司有復工，就可採取替代方案，不過尚未復工，可能會影響出具年報的時間；部分子公司儘管沒有復工，但總公司有資料的話，也可以進行查核出具財報，要回歸會計師的專業來決定。

此外，上市櫃公司仍無法如期公告申報2019年度財務報告，應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及去年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，須在3月27日前向金管會申請核准。

蔡麗玲提醒，上市櫃公司若要申請展延，必須發布重訊公告，同時經過金管會核准後，也須再發布重訊一次，讓投資人了解最新情況。至於雙掛牌公司是否會受到影響，她則說，由於在國外時間較早，基本上查核程序已完成，因此不會受到影響。

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