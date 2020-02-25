智冠科技MyCard推雙向防護網　數位點數平台詐騙案件數降至一成以下

▲智冠科技獲刑事局長黃明昭（左）授獎肯定反詐騙成效。（圖／智冠科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

智冠科技（5478）今（25）日宣布，為了有效防堵點數詐騙發生，持續與刑事警察局密切合作，並在去年開始強化MyCard數位點數平台反詐機制，建立線上通報、線下關懷的雙向防護網，促成詐騙案件從去年9月至今，降低至一成以下，獲得警政署刑事警察局局長黃明昭授獎肯定。



智冠科技表示，MyCard發行超過14年，為國內最大的數位內容支付服務，適用多達2400款遊戲與數位內容產品，除了設有24小時客服團隊及內部監控小組，更全力動員投入建置四大反詐系統，包含「會員帳號重新驗證」、「黑名單預警機制」，加強會員身分驗證與管控帳號異常交易情形。

智冠科技指出，為了有效防堵點數詐騙發生，並在各大實體銷售通路建立「銷售監控系統」線上即時通報，以及「提問彈跳視窗」線下面對面關懷預警，配合官網社群與客服積極宣導反詐騙認知，層層防堵確保消費者權益及財產安全，打造貼心、用心、放心的購物環境。



根據刑事局統計，去年23,671件詐欺案中，男性上當以「假網路購物」19.48%最多，女性受害則以「解除分期付款」21.79％最多，犯罪集團最常假冒購物網站藉口「解除ATM設定」、「重複扣款」等因素，要求以購買點數來解除分期付款等相關設定進行詐騙，提醒民眾務必要提高警覺。



智冠科技提醒民眾，MyCard點數僅能作為數位服務內儲值用，並無解除分期付款相關設定的功能，並再次呼籲「防詐四不一要點」，不點擊來源不明的連結、不代收及回覆簡訊、不透露個人資訊、不購買來路不明的點數、要求證是否為親友本人，若遇疑似詐騙情事，可撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求協助。