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國發基金看好　台灣區塊鏈新創獲千萬美金B輪投資

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▲▼台灣區塊鏈新創獲千萬美金B輪投資。（圖／庫幣科技提供）

▲台灣區塊鏈新創獲千萬美金B輪投資。（圖／庫幣科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣區塊鏈新創廠商庫幣科技近期完成1,675萬美元（大約5億台幣）的B輪融資，由日本金融巨頭SBI集團領投，國家發展基金、韓國加密貨幣交易所BitSonic與日本Monex金融集團注資。

庫幣科技指出，未來將更積極推廣「Sygna」加密貨幣解決方案，為全球各地的虛擬資產服務供應商（VASP），提供市場首見的符合聯合國旗下防制洗錢金融行動工作組織（FATF）規範的解決方案。在個人化的加密貨幣資產存儲產品方面，庫幣科技則將持續優化旗艦產品硬體錢包CoolWallet S，持續提供安全防護與多元功能。

請繼續往下閱讀...

庫幣科技認為，隨著愈多大型金融機構跨足虛擬資產業務，金融資安與洗錢防制規範成為企業更加嚴謹看待的必要一環。2019年6月，防制洗錢金融行動工作組織為打擊洗錢與資助恐怖分子的行動，對其第16項建議（Recommendation 16），也就是所謂的「轉帳規定」（Travel Rule）進行了修訂。

規範加密貨幣交易所必須在交易時蒐集並傳送消費者的個人可識別資訊（PII）。這樣的規範除了讓交易所面臨額外的成本外，既有系統架構的限制、消費者個資的安全性、與各國不一致的標準也讓交易所在遵守規範上有一定的困難度，也可預見將會對其日常營運造成不小的影響。因此，庫幣科技於去年底推出 Sygna Bridge，為業界首個針對「轉帳規定」的企業解決方案，讓虛擬資產服務供應商能輕鬆且全面地符合FATF規範。

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