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今年經濟恐跌破2%　中華信評：銀行業資本撐得住

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金管會研擬，若銀行不當銷售，理專也要罰(圖／資料照)

▲中華信評表示，新冠肺炎疫情衝擊，台灣銀行業資本仍撐得住(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

中華信評在今（25）日發布表示，近年來台灣銀行業基本水準的逐步提升加上市場資金充沛等因素，可以為銀行業日益升高的信貸風險提高提供一定程度的緩衝空間。

中華信評指出，由於台灣高度依賴對中國出口，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發已經使台灣的銀行在短期內信貸風險隨之升高。儘管台灣各銀行在近年來已將對中國大陸的曝險降到可控制的範圍，但是台灣的銀行業在海外對中國大陸的曝險僅次於美國，疫情爆發加劇台灣銀行業面臨的獲利能力壓力。

請繼續往下閱讀...

中華信評分析師周怡華表示，台灣出口與觀光方面對中國大陸程度不一的高度依賴，升高銀行業的短期風險，但是台灣銀行業還有充裕的資本水準，可協助其吸收來自短暫性經濟衝擊對台灣造成的潛在經濟影響。

如果新冠肺炎疫情將在第一季末趨緩的話，整體經濟可望在製造業者逐漸恢復營運產能，可望在明（2021）年出現反彈。新冠肺炎疫情為國內經濟帶來了潛在衝擊，台灣今（2020）年的經濟成長率將從先前預估的2.4%下修到 1.9%。主要來自於中國大陸包含香港占台灣對外貿易量的三成，是台灣最大的貿易夥伴。

不過，今年下半年生產恢復，也有利於明年的經濟成長率，原本標普預估明年經濟成長率為2.2%，現也調升為2.6%。

但值得注意的是，受到美中貿易爭端持續、低利率、以及國內競爭依舊激烈等因素的影響,銀行業者未來一年的績效表現勢必會繼續維持在略顯偏弱的水準。

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