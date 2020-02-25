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台股將再經歷一波向下修正　元大證總經理：反彈後可望衝上13,000點

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在近日大幅震盪，今日更是一度跌破半年線，元大證券總經理黃維誠指出，台股在此後還有一波向下修正的機會，但隨後可能迎來報復式成長，屆時更有機會衝上13,000點。

黃維誠認為，台灣本益比合理，目前很多股票其實並不貴，台股站上一萬點並非短暫、高不可及，主要是有基本面在支撐、市場並沒有脫序，台股大盤再發展上去是有可能的。

請繼續往下閱讀...

疫情對於全球經濟成長的衝擊，目前市場預期GDP將會微調0.5~1.5百分點，但黃維誠認為，影響會再更大，因目前中國大陸GDP佔全球GDP達到19%，在17年前SARS爆發的時候只佔了8%，因此對全球的衝擊會比往年更大。

大陸封城1個月，目前已有慢慢解禁，工人在春節返鄉後要回廠復工，但返工指標的高速公路塞車程度顯示，其實返工率仍不高，塞車路段都沒有在塞車，代表人其實還未回來。至於台商復工情形，黃維誠舉例，台灣有一電子廠向他透露復工率達75%，但也道出問題不在廠區復工，而是在供應商，供應商復工狀況不佳，導致生產線接不上，還得幫供應商找工人，也顯示供應鏈秩序正在調整中，而且速度不會如想像中那麼快

有機構投資人認為，台股已經把疫情因素反應在價格上面，但黃維誠認為，台股從開春到現在跌幅並不大，雖然大家都預期第一季狀況「會不好」，但沒有人告訴大家「有多不好」，等到第一季數據揭露時，預期會有再出現一波向下修正

▲▼ 元大證券總經理黃維誠。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 元大證券總經理黃維誠。（圖／記者李瑞瑾攝）

到了第二、三季之後，供應鏈、需求面、人力都會再調整，製造業本身下跌速度快，反彈速度也快，主要是製造業剛性需求不會不見，只是需求往後遞延，且不會無限制地延下去。因為整整被壓抑了一季，黃維誠預期，在第二季會有報復式成長，反彈速度快、量衝出來後會很驚人，屆時更有機會衝上13,000點。但服務業如航空、旅行社、飯店等，就得比較辛苦，因要讓民眾消費信心回來，更需要花時間。

黃維誠表示，今年走勢出乎大家原先判斷，本來預期狀況是第一季上高點，但因為疫情關係，變成第一季在低檔，四月份則會慢慢抬頭。全年來看，第一季會是低點、第二季慢慢回升，傳統淡季的第三季則反而可能淡季不淡、來到相對高處，第四季則因美國選舉，維持住高檔。

元大投信即將於3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，黃維誠表示，要募集這檔基金，證券絕對是主力，而他認為，這基金最大好處就在於時間點，剛好趕上了最好的時機，此外，他也形容這一檔基金是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大台灣ESG永續ETF（00856）、元大全球未來通訊ETF（00861）等四檔的綜合體。

黃維誠指出，台灣有很多冠軍產業，豎立起很多進入障礙，這些產業也是台灣最大的基礎。這檔基金將有80%配置在優質龍頭股當中，達成波動度相對低、風險性低、穩定配息的目標，另外20%則是交由經理人機動靈活操作；另外，這檔基金還有一特點是可每月配息，因此對許多退休族來講是很好選擇。

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