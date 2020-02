快訊／南韓出現第11死「竟是外國人」　病逝高陽市醫院

記者陳亭伃/綜合報導

根據《韓聯社》報導,南韓官方25日傍晚才宣布境內累計確診達到977例、10死,如今再傳出11例死亡病例,該病患為蒙古國人,治療過程中病逝於高陽市明知醫院,死因仍在確診,為今日通報之第3例死亡。

南韓疫情擴散,25日上午傳出60例確診,境內累計至893確診、9死,當局尚未做出相關政策,今(25日)傍晚官方在宣布新增84例,且出現第10例死亡(單日激增144例),然而在不久後,再宣布第11死為外國籍「蒙古國人」在治療過程中病逝。

據悉,該名35歲蒙古國人男性,24日因病情惡化住進京畿道高陽明知醫院後確診新冠肺炎,有慢性肝病和末期腎衰竭疾病史。最新消息指出,與他接觸過的家人也已接受檢測,結果呈陰性。

南韓總統文在寅25日的訪談中提到,新冠肺炎集中大邱市,阻止疫情蔓延的關鍵在於時間跟速度,相關部門需要爭取疫情拐點要在本周出現;此外,政府投入許多軍隊與民間醫療資源,就是希望可以全民一起抗疫,動用一切手段就是確保疫情可以盡速得到控制。



NOW: South Korea confirms a new death due to coronavirus, a 35-year-old man from Mongolia, making it the first death of a foreigner in the country https://t.co/eUoE2b20hL