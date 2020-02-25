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快訊／南韓出現第11死「竟是外國人」　病逝高陽市醫院

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▲▼南韓大邱一名醫療人員在醫院外短暫休息。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

根據《韓聯社》報導，南韓官方25日傍晚才宣布境內累計確診達到977例、10死，如今再傳出11例死亡病例，該病患為蒙古國人，治療過程中病逝於高陽市明知醫院，死因仍在確診，為今日通報之第3例死亡。

南韓疫情擴散，25日上午傳出60例確診，境內累計至893確診、9死，當局尚未做出相關政策，今（25日）傍晚官方在宣布新增84例，且出現第10例死亡（單日激增144例），然而在不久後，再宣布第11死為外國籍「蒙古國人」在治療過程中病逝。

據悉，該名35歲蒙古國人男性，24日因病情惡化住進京畿道高陽明知醫院後確診新冠肺炎，有慢性肝病和末期腎衰竭疾病史。最新消息指出，與他接觸過的家人也已接受檢測，結果呈陰性。

南韓總統文在寅25日的訪談中提到，新冠肺炎集中大邱市，阻止疫情蔓延的關鍵在於時間跟速度，相關部門需要爭取疫情拐點要在本周出現；此外，政府投入許多軍隊與民間醫療資源，就是希望可以全民一起抗疫，動用一切手段就是確保疫情可以盡速得到控制。
 

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