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翁章梁視察安東國小防疫作為　鼓勵學童勤洗手

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▲嘉義縣長翁章梁視察校園防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁視察校園防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


2月25日為全國中小學開學日，由於武漢肺炎(新冠肺炎)疫情尚未趨緩，縣長翁章梁在上午由教育處長陳添丁陪同到安東國小，視察學校針對武漢肺炎的防疫整備狀況。翁章梁說，學校是群聚的學習場所，防疫工作格外重要，開學前已進行校園消毒；教育處也督促各級學校應做好萬全準備。

▲嘉義縣長翁章梁視察校園防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁呼籲學童勤洗手。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長吳宗成先向所有來賓開始進行學校防疫工作簡報，如應變實施計畫等；校園擺設出防疫物資小站。吳宗成說，目前已完成所有教室及戶外場所的清掃消毒，並在每個班級配發完整的防疫物資百寶箱，包括額溫槍、兒童口罩、次氯酸水、二氧化氯、酒精等，以供給各班使用；全校所有洗手台也都放置洗手乳。

翁章梁等人前往教室，親自向孩子做衛教宣導外，翁縣長也帶領學生一同洗手，並提醒大家除了每次要做到濕搓沖捧擦的洗手方法外，也要記住「內外夾弓大立腕」口訣，整個過程約40至60秒，才能算是有效的洗手。

▲嘉義縣長翁章梁視察校園防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲校園設立防疫補給站。（圖／記者翁伊森翻攝）


翁章梁表示，為了25號的開學日，所有的學校都做了多次的討論，以及物資上的籌備，目的就是為了要讓家長安心。視察後的結果，學校在SOP上、學生進到教室的動線規畫、突發狀況的應變措施、上下學前後教室內的消毒等皆為良好。


吳宗成指出，學校在寒假時已成立新冠肺炎防疫工作小組，並召開多次防疫會議；也透過學校各項聯絡群組提供家長與教師相關防疫訊息。同時，也針對延後開學所產生的課業學習問題，提供因材網等線上學習課程，讓學生在寒假期間學習能不中斷。

此外，學校也針對防疫期間進行人車管制，在校門口及校園內設置二個管制點，非相關人員禁止進入校園；也設置家長接送等候區，提供家長放學接送服務。

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