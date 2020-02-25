NASA洞察號觀察「火星震」10個月174次　 活動頻率少於地球大於月球





▲ 「洞察號」（InSight）模擬圖，自從2018年11登入火星已經觀察到450次「火星震」。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「洞察號」（InSight）捕捉火星10個月以來的活動，觀察到174次｢火星震｣（Marsquakes），其中有20次達到規模3或4級。該計畫已經進行10年，然而地震規模一直不大，科學家期待未來能有更大的火星震。

根據CNN報導，火星上的4級地震感覺和地球不一樣，因為火星的震源遠比地球還深。因此，如果直接站在火星上感受「火星震」，只會有輕微的晃動，並不會造成任何傷害。火星的結構與形狀都和地球不同，因此震動在火星的各區域會有不同情況。

洞察號在2018年11月登入火星，其地震儀深入火星，偵測到許多驚人的數據。洞察號的首席調查員班納特（ Bruce Banerdt）表示，「火星活動的頻率高於月球，但少於地球。」他們計劃這個任務已經10年了，這一條漫長之路，好不容易才得到這些結果。自從洞察號開始行動，已經有450次火星震被記錄，然而卻無法得知它的規律。

有一些增加的小型火星震疑似和「火星軌道」與「季節」有關，「大氣改變」以及其它未知因素或現象也有可能。馬里蘭大學（ University of Maryland）地質學助理教授施摩爾（Nicholas Schmerr）也表示，這些數據幫助科學家更了解星球活動，它的震動頻率都在透露著「它如何震動」與「它在哪裡震動」。

洞察號團隊非常期待未來能有「大型火星震」出現，如此一來能幫助他們更了解火星震的規律與成因。該研究於24日發表在自然地球科學（ Nature Geoscience）與自然通訊（ Nature Communications）上。



▼ 洞察號將探測器深入火星。（圖／路透）



