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台商注意！大陸推出社保費階段性減免　助企業減輕負擔

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▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸近期再宣布社保費階段性減免，協助企業度過難關。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）大陸再推企業紓困財稅措施!人力資源社會保障部及國家醫保局等部門日前分別推出《關於階段性減免企業社會保險費的通知》（人社部發【2020】11號）及《關於階段性減徵職工基本醫療保險費的指導意見》（醫保發【2020】6號），階段性減免企業負擔的社會保險費，包括養老保險、失業保險、工傷保險、醫療保險，以期減輕企業用工成本，幫助企業復工復產。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部China Practice會計師劉中惠介紹，各省及直轄市可根據疫情影響情況，2月起對企業實施五類社保費減徵或免徵。

請繼續往下閱讀...

一、醫療保險費5個月內減半徵收。

二、湖北省可對企業免徵5個月内的養老、失業、工傷保險費。

三、湖北省外地區，可對中小微企業免徵5個月内的養老、失業、工傷保險費。

四、湖北省外地區，可在3個月内對大型企業養老、失業、工傷保險費減半徵收。

五，受疫情影響生產經營出現嚴重困難的企業，也可申請在6個月内緩繳社會保險費，且免繳滯納金。

至於中小微企業的定義為何？KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部China Practice經理傅翔補充，大陸過往為「小型微利企業」提供了涉及企業所得稅及增值稅等各類財稅優惠政策，但是這次社會保險減免措施重點在「中小微企業」適用對象上與之前不同。

11號通知之適用，是根據《關於印發中小企業劃型標準規定的通知》以確定減免對象，認定標準更為細緻，依行業別不同，參照從業人員人數、營業收入或資產總額等指標，對中、小及微型企業做出了的劃分定義。

劉中惠提醒，即使企業不屬於「小型微利企業」，也可依自身情況，對照本次減免社會保險政策的企業劃分標準檢視適用性。

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