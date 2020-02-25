北極圈造出「末日種子庫」　收藏6萬新種子防全球災難

▲「末日種子庫」的建立是為了保存全世界的農作物、植物種子，挪威法律禁止在種子庫中存放基因改造作物的種子。（圖／取自免費圖庫flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

「末日種子庫」位於挪威北極圈瓦爾巴群島（Svalbard）上，庫內蒐集了數以萬計的種子，利用「永凍土」的特性保護生物的多樣性，近日更是收到世界各地的6萬個種子樣本，這些種子放置在被譽為3座地窖的「諾亞方舟」中，可以說是全球最大的種子儲存庫。

根據《衛報》報導，末日種子庫是挪威政府在2008年資助建造的，是挪威最北方的小鎮，每年有4個月極晝（永晝）和4個月極夜（永夜），全年均溫落在零下7.8°C，小鎮上的居民十分依賴永凍土進行各項建設。成立末日種子庫目的在於當全球面對氣候變遷、戰爭、自然或人為災害時，確保地球上始終有足夠的食物供人們食用，且據說可容納高達450萬份種子。

據報導，掌管種子庫的作物信託基金（CropTrust）執行長施密茲（Stefan Schmitz）表示，隨著氣候變遷和生物多樣性滅絕的步伐加快，拯救作物的工作產生新的急迫性。他還說，儲存種子的機構和國家已擴散到全球，表示越來越多國家開始重視保育和作物多樣性的作用，對於農民致力適應種植環境改變至關重要。

目前，巴西，美國，德國，摩洛哥，馬利，以色列和蒙古等國家的機構正在運送常見和不同品種的作物，計畫放置在糧食作物的3座地窖「諾亞方舟」，而種子庫將提升至約105萬品種。