搶攻風電綠能商機　台灣鋼聯啟動多元化佈局挹注營運

▲台灣鋼聯總經理方彥斌（圖中）表示，公司將朝向多元化經營邁進，以挹注營收提升獲利。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推綠能政策，鋼鐵業者也跨界搶進。台灣鋼聯總經理方彥斌今（25）日表示，鋼聯與子公司台鋼資源將建置大型陸域風力發電機開發綠能銷售綠電，期待於上半年完成環評程序後進行規劃，為公司多元化佈局奠基。

台灣鋼聯今天召開法人說明會，去年因中美貿易衝突導致國內鋼鐵業景氣下滑，致使集塵灰產出量不如預期。此外，高鋅價亦導致國外冶煉廠調漲2019年加工費且紛紛增產鋅錠，進而拉抬鋅錠庫存量於108年逐步上升。

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方彥斌指出，中美貿易衝突衝擊大陸經濟景氣與消費下滑，鋅錠供給過剩進入高庫存量週期，多重因素導致2019年下半年鋅價開始走跌，去年平均鋅價僅2,549美元，較前一年度均價2,925下滑12%，此亦拖累鋼聯氧化鋅銷售單價。

為佈局多元營收來源，台灣鋼聯表示，有鑑於鋼聯與子公司台鋼資源皆位於彰化濱海工業區國內最優質風場地理位置，將配合政府政策計畫於廠內建置大型陸域風力發電機開發綠能銷售綠電。

台鋼資源跨足爐碴再利用循環經濟產業，產製綠色環保建材，已於去年11月完成建廠開始進行試運轉。該廠為全球第一座擁有高壓蒸氣蒸壓釜製程工藝之爐碴安定化工廠，因此自然須較長時間進行設備運轉調試與產線優化，目前進展順利並預計於3月起將逐步拉高產能貢獻營收。

在污染土壤業務部份，台灣鋼聯指出，去年處理量較前年成長24%，主要係農地污土接單成長。但有鑑於公有農地污土處理單價較工廠污土低25%，因此今年將調整接單策略逐步拉高工廠污土比例，並開發前端污染場址整治業務，提供一條龍服務，以增加營收。

另外，為加速台鋼營運量能並去化煉鋼廠高達60萬噸庫存量，第4、5座蒸壓釜產線擴充計畫也已於今年1月完成簽約，並預計於今年底完成設置，將可進一步拉高台鋼爐碴處理量能40%，預期將可大幅降低成本與貢獻營收。

依據財報，台灣鋼聯2019年合併營收為新臺幣16.51億元，稅後純益約新臺幣3.99億元，每股盈餘3.58元。與107年同期相較，108年營收下滑23%，稅後純益減少49%。