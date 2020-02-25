台指期開低走高、高低相差175點　分析師：摩台指將結算、反彈機率大

▲台指期2月25日走勢。（圖／取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（25）日開盤受到國際股市影響，大跌111點，來到11,400點，但隨後走升翻紅，一度來到今日高點11,561點，與盤中最低點相比，相差了175點，終場以11,542點作收，上漲31點，與現貨相較，正價差1.77點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，美股昨晚大跌，跌幅已經滿足，加上摩台指結算日在即，這兩天台指期應會出現反彈。

容逸燊表示，今天一開盤的跌幅較大，主要是受到國際股市的影響，且義大利、美國也都出現社區感染，這也意味著從原本中國大陸供應鏈出問題，擴散至全球製造業都會有狀況，致使昨晚全球股市表現皆偏弱，連帶影響台指期今天開盤表現。

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不過容逸燊也說，昨晚美股大跌，跌勢已經初步滿足，未來兩三天台指期應該是有機會出現反彈，且明天就是摩台指結算日，因此這幾天的應該不會跌破今天的低點11,386點，但反彈後的上檔空方壓力偏重，因為疫情的影響難免會對第一季公司營收造成影響，所以就算反彈應該也是會在月線附近。

另外，容逸燊也說，從今天的盤勢來看，權指股往上拉抬，但中小型股反彈力道都不強，顯示大型股在撐盤，但中小型股落跑。