新冠疫情衝擊　韓國限制口罩及洗手液出口至4月底

▲隨著疫情蔓延，韓國爆發口罩慌。圖為大邱市民在搶購口罩。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

由於新冠肺炎疫情在韓國持續蔓延，引發該國口罩慌。南韓政府周二（25日）宣布，周三凌晨零時起限制口罩、洗手液等防疫用品出口，直至4月30日。

「食品醫藥品安全處」處長李義表示，政府決定於周三起「原則上」禁止口罩出口，出口量限制在當日產量10%以內，並規定生產量一半以上的口罩必須供應給南韓郵政等公共營運商。

所有生產商同時必須每天向政府通報生產量及國內運輸情況，若同一筆交易牽涉1萬個口罩立即要上報。