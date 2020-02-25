影／存股真的無敵？　專家沒告訴你的祕密

記者陳心怡／台北報導

存股風潮越來越盛行，不過存股真的有像大家所說的那麼好、那麼無敵嗎？在《雲端最有錢》節目中，退役基金經理人 上流哥 就不建議一般人存股，同時也提出自己獨到的看法。

上流哥 表示，存股某個程度上算是一種主動選股，但大部分的人沒有選股能力，穩定成長股更是難找，因此建議買ETF（指數股票型基金）會比買個股還來得好，因為ETF沒有選股的困擾。

此外， 上流哥 提到，台股已經走了10年大多頭，過去報酬率越好，未來預期的報酬率就會越低，所以投資人應該要預期現在到未來股票或債券的年均報酬率只有3%左右甚至不到，所以投資真的要特別謹慎。

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價值投資達人華倫認為，不管投資哪個類股，重點是要會成長，所以不管是存股或是波段操作，選股都是關鍵，買對股票上天堂，因此華倫提出自己的選股和存股條件，包括產品或服務有壟斷或寡占特性，最好在該產業市占排行前２名；產品或服務簡單易懂、長久不變、具持久性；自由訂價能力高、受景氣影響小、重複消費；獲利成長穩定。

萬寶週刊總編輯莊正賢表示，股票長期報酬率真的不差，但有一點要特別注意的是，假如公司營收無法再創高，就是獲利了結的時候，千萬別以為只要傻傻存不要賣就好。