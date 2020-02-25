讚大陸防疫得宜！WHO專家：全世界都欠武漢人民一次

▲WHO專家艾爾沃德大讚中國防疫措施應變得宜，並感謝武漢人民的貢獻。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

世界衛生組織（WHO）新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組，24日在北京召開發布會，考察組長艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，中國去年底實施「極困難的措施」，成功延緩疫情擴散速度，並呼籲各國學習中國面對疫情的快速反應，他也感謝武漢人民的奉獻，並稱「全世界都欠你們一次」。

據《路透社》報導，大陸新冠疫情趨緩，國家衛健委在24日發布會指出，報告新增409例確診病例，低於一天前的648例，包括北京和上海在內的20多個省級行政區新增感染者數量為零，也是自疫情爆發以來最好的狀況，但仍呼籲大眾保持警戒，因為新冠肺炎已在大陸感染將近8萬人，導致近2600人死亡。

國家衛健委組長梁萬年說，中國目前已有3千多名醫護人員感染新冠肺炎，強調該病毒的威脅性，並表示目前這些感染多在湖北省發生，很可能是因缺乏防護裝備及疲勞導致。

考察組長艾爾沃德（Bruce Aylward）則說，自疫情爆發以來，中國採取快速行動，包括封城隔離、暫停交通等措施，成功延緩病毒擴散，可能成功阻止數十萬起感染發生，呼籲世界各國向中國的快速反應學習，所幸現在許多數據都顯示武漢的感染率正持續下降，每日治癒人數都遠超過確診數。他也對武漢人民表示感謝，「全世界都欠你們一次。」

艾爾沃德也肯定中國的處理方式，並建議各國可以效仿，現在全球尚未做好準備，使用中國的方法來應對病毒，曾經我認為沒有疫苗就無法治療，但中國在這種情況下，務實採取了所有可能改善疫情的方法，這樣的嘗試很重要。」

不過艾爾沃德在發布會尾聲，被問及去過武漢的人都需隔離14天時，竟語出驚人表示「沒有去過武漢的任何『髒區』」，讓與會人士都相當震驚。華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）也在推特上砲轟，身為世界流行病學家，竟以早上已有接受過檢測，且趕著搭飛機為由而不執行隔離相當離譜。