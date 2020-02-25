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沃旭能源「離岸風場運維中心」　座落台中港簽署20年租約

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▲沃旭能源邁步落實大彰化離岸風場在地化進程，今日宣布在台中港投資興建離岸風場運維中心。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭能源宣布在台中港投資興建離岸風場運維中心。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
沃旭能源今（25）日宣布和台灣港務股份有限公司簽訂合約，租用其管理的台中港的碼頭暨後線土地，進行整備以推動「大彰化離岸風場」建造工程，並簽署長達20年的離岸風場運維中心土地租約，投資興建全新綠建築，自2022年起作為大彰化離岸風場運維中心，邁步落實在地化進程。
 
沃旭能源表示，大彰化離岸風場位於彰化外海離岸35至60公里處，透過遴選及競標階段已取得1.82GW併網容量，沃旭能源將負責風場建造及運維工作，而台中港因為具有適宜的水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場，因此成為大彰化離岸風場的建造及運維港。
 
沃旭能源指出，為配合大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造時程，沃旭能源建造團隊已經開始整備承租碼頭及後線土地，未來風場建設的重要組件如水下基樁、風機塔筒及葉片等，將會存放在承租碼頭及後線土地。

▲沃旭能源邁步落實大彰化離岸風場在地化進程，今日宣布在台中港投資興建離岸風場運維中心。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭能源選定台中港成為大彰化離岸風場的建造及運維港。（圖／沃旭能源提供）
 
台灣港務公司臺中分公司總經理盧展猷表示，沃旭能源承租臺中港碼頭及後線土地，支援大彰化風場得建設及作為運維基地，將帶動台灣離岸風電相關產業發展，創造更多的就業機會，並讓台中港在離岸風場的建置及營運階段，都扮演舉足輕重之角色。
 
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，這次與台中港簽署20年租約，展現沃旭長期致力落實大彰化離岸風場的在地化，並因應風場建置及運維所需，沃旭還投資強化港口基礎建設，為在台灣長期發展離岸風電做好萬全準備。
 
沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）表示，沃旭能源領先業界在台中港投資建造全新基地，並將其打造為大彰化離岸風場的運維中心，將運用在全球運維離岸風場的豐富經驗，設計建造這座全新運維基地，以確保大彰化離岸風場能以最高效率運作。
 
沃旭能源強調，這座亞太區離岸風場的旗艦運維中心預計在2022年完工啟用，建築物由MAA集團台灣分公司設計，符合美國綠建築協會能源與環境設計標準 (LEED) 金級綠色建築規範，並設置多項綠色解決方案，包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等，不僅符合沃旭企業減碳目標，也落實沃旭致力創造更環保且永續世界的企業願景。

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