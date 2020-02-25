謝金河：全球股市經過壓力測試　好公司股價會大反攻　

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（25）日在臉書發文指出，昨天全球資本市場大幅下跌，跌幅都在3到4%間，這是全球對疫情擴散情緒的最大壓力測試；恐慌情緒升高，VIX來到26.35，也代表市場人心終於怕了！經過這個壓力測試，今晚美國股市會上揚，好的公司股價會大反攻，這是精準選股的時代，而口罩全球化則是大家的共識及行動。

謝金河指出，半年前，香港通過蒙面法，所有戴口罩的人全都成了罪犯，但上天作弄人，這一個月來，全世界，不管什麼樣的人種，大家都有志一同自動自發戴起口罩。這也算是口罩全球化的現象。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，過去西方國家，通常只有生病的人戴上口罩，是怕把疾病傳染給別人，現在疫情蔓延，人人都戴起口罩。昨天，全球資本市場大幅下跌，跌幅都在3到4%之間，這是全球對疫情擴散情緒的最大壓力測試。主要來自四個層面。

一是日本停泊在横濱外海的鑽石公主號對日本造成很大的破口。

二是南韓天地教會造成大邱市幾乎封城，南韓確診病例直缐上升，也重創了文在寅的聲望。

三是中東的伊朗出現47個確診病例，居然有12個死亡病例，這個震撼衝擊中東國家。

四是義大利疫情急轉直下，這個第一個對台灣斷航的歐洲國家，如今成了歐洲疫情中心點，這才是昨天歐洲股市大幅下跌的最大觸媒。

謝金河指出，歐洲經歷了一千多年的瘟疫，傳染病侵襲，奪走了成千上萬的人命，歐洲人怕死瘟疫，傳染病，這次傳染病襲來，歐洲震驚的程度超乎想像。昨天義大利，德國，瑞士，荷蘭，比利時，法國股市開盤就重挫，美國股市自然也被拖下水。這時避險意識升高，黃金，美元及債券市場都大漲，固定收益資產上漲，風險資產被拋售，恐慌情緒升高，VIX這次來到26.35，也代表市場人心終於怕了！

謝金河認為，經過這個壓力測試，好的資產及標的往上走，不好的商品向下修正，這個調整的路，現在已經開始，今晚美國股市會上揚，好的公司股價會大反攻，這是精準選股的時代，而口罩全球化則是大家的共識及行動。