25歲女當「全職嬰兒」每月花1萬買尿布　吸奶嘴睡粉色嬰兒床





▲佩吉大方與大家分享自己「全職嬰兒」的生活。（圖／翻攝自Facebook／mindlessdiaper）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國25歲女子佩吉.米勒（Paigey Miller）是一位「成人戀尿布者」，又稱為ABDL，每個月花250英鎊（約新台幣10,057元）買尿布，在家裡當「全職嬰兒」。她也開了YouTube頻道和網站，希望可以有越來越多人認識ABDL族群，所以決定公開，希望大家都可以勇敢面對這樣的個人癖好。

根據unilad報導，從2018年5月決定當「全職嬰兒」開始，佩吉每天醒來換完尿布後就在房間玩玩具，家人朋友都可以接受，也非常支持她的決定。18歲後佩吉開始上網尋找ABDL的相關資訊，加入了ABDL的社群，還建立個人頻道和大家分享日常生活，「身為ABDL的人們最主要感受到的就是羞恥，所以我決定要公開，希望可以幫助跟我一樣有相同癖好的人生活正常化」。

從佩吉個人IG上可以看到她的「嬰兒房」，房間牆壁是粉紅色的，嬰兒床也是粉紅色的，還有各種大大小小的絨毛娃娃、芭比娃娃，整間房間少女心十足。每張照片都可以看到佩吉可愛俏皮的一面，尿布的款式各是多樣化，五顏六色的看起來十分童趣。

在 Instagram 查看這則貼文 Mindlessly Diapered（@mindlessdiaper）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 10 日 下午 8:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mindlessly Diapered（@mindlessdiaper）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 下午 3:55 張貼

「全職嬰兒」意味著不管是在家中還是室外公共場合，都會以嬰兒的裝扮亮相，在戶外雖然是穿著嬰兒裝，但是會注意自己的行為舉止，但是不會喝奶瓶或是吸著奶嘴。佩吉的YouTube頻道有426名付費訂閱者，平時會匯錢給她，讓她可以購買當嬰兒所需要的生活用品。

雖然收到很多網友負面的評論，懷疑他的智力，但佩吉依然「做自己」，她表示，「我不會對這種消極的情緒做出回應，因為他們不值得我花時間回覆，我不會強制要求大家接受我的個人癖好或是生活模式」，家人和朋友的支持對我來說比較重要，她也與相戀5年的伴侶訂婚，她表示對方不是ABDL族群，但是很支持我的生活方式。

戀尿布（英語：diaper fetishism或nappy fetishism）是指在生理上並無排泄上的疾病問題或障礙，卻有使用尿布的需求或習慣的現象。現今社會此稱現象為戀尿布癖亦或稱為尿布主義（Diaperism）。戀尿布癖為戀物癖的一種，有此種癖好的人則被稱為「戀尿布者」（Diaper Lover）。戀尿布者會經由在尿布中撒尿或是排便而得到快感，而普遍的戀尿布者會瞞著家人偷偷的穿成人紙尿褲，因為此種行為目前尚未被現今世界上的主流道德觀所認同。