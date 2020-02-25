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雲達推5G雲端原生架構及英特爾二代Xeon解決方案

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▲▼廣達，雲達，樂天，紅帽，英特爾，computex 2019 。（圖／記者周康玉攝）

▲廣達旗下雲端服務公司雲達科技提供各項雲端服務。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

廣達旗下雲端服務公司雲達科技（Quanta Cloud Technology）今（25）日宣布，因應5G部署推出完整的端硬體產品與解決方案，涵蓋本地通用客戶端設備（on-premise uCPE）、邊緣運算（edge computing）、5G 新無線電（5G NR）和 5G 核心網路（5G Core）、及服務保證與應用等。

另外，雲達也推出搭配英特爾（Intel）第二代Xeon處理器的運用產品--Intel Select Solutions解決方案，該方案內建Intel Deep Learning Boost功能，配備NUMA-balanced、NFV-ready、DPDK-enabled NFVI Forwarding Platform（NFVI FP）。後者已取得Red Hat企業版Linux及OpenStack平台認證，目前也在臉部辨識、廣告插入、雲端遊戲、企業5G、雲端原生技術各領域取得初步成果。

請繼續往下閱讀...

雲達與長期夥伴Intel合作，開發運用第二代Xeon可擴充處理器的產品，雲達對Intel多項工作負載優化技術均十分熟悉，包括混和雲、網路及資料分析等。

雲達去年發表的日本樂天雲端原生行動網路（cloud-native mobile network）做出更新、提出ORAN 中央單元／分散單元（Open RAN DU/CU）解藕式架構，以及與中國移動合作一項基於ONAP（Open Network Automation Platform）機器學習的資料湖泊計畫。

5G發展與增強型行動寬頻通訊（eMBB）、超可靠度和低延遲通訊（uRLLC）、與大規模機器型通訊（mMTC）等應用情境密不可分；雲達與Altiostar、Baicells、Radisys、ASTRI、Altran等合作夥伴攜手實現網路功能虛擬化架構，協助電信營運商由傳統電信機房轉型為NGCO 5G資料中心，加速實現新服務。

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