威士特丹號唯一病例「最新篩檢轉呈陰性」！CDC：其他乘客染疫風險低

▲郵輪威士特丹號乘客陸續下船返國。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

郵輪威士特丹號（MS Westerdam）一名美籍乘客15日在馬來西亞確診感染新冠肺炎，但她的最新檢測結果卻呈現陰性。美國疾病管制與預防中心（CDC）於22日表示，先前判斷可能是「偽陽性」的結果，其他乘客染疫風險非常低，已返國的美籍乘客可以解除隔離。但是，學者指出，這起事件將導致外界質疑篩檢可信度，柬埔寨總理洪森也批評大馬檢測工作品質低落。

威士特丹號一名美籍83歲女乘客下船以後，15日在大馬確診，但最新檢測結果轉為呈現陰性。CDC於22日證實上述消息，並於23日宣布，船上其他人員染疫風險極小，甚至沒有，美籍乘客返國以後可以解除自我隔離，恢復日常活動。

綜合CNN、《紐約時報》報導，CDC於22日一度表示，仍不清楚為何只有一人篩檢呈陽性反應，但先前的篩檢結果可能是「偽陽性」（false-positive），並強調目前沒有其他船上人員通報感染，但隔（23）日又改口表示，沒有直接證據指出「偽陽性」的可能。此外，有專家指出，這可能是病患康復時會出現的狀況。

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）親自來到施努亞市迎接威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

威士特丹號行程受疫情影響，卻被多國拒絕停靠，成為「海上人球」13天，本月14日終於停靠柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）港口。柬國總理洪森（Hun Sen）曾說，即使船上出現確診病例，也會答應郵輪停靠，因為「真正的疾病是恐懼與歧視。」他於22日批評大馬的檢測工作品質低落，「對於威士特丹號上外籍旅客的檢測不負責任，導致柬埔寨成為人道主義工作的受害者。」

范德比大學（Vanderbilt University）傳染疾病學者沙夫納（William Schaffner）認為，CDC應該是從大馬方面獲得可靠消息，一開始才會宣布先前的確診判斷是「假陽性」。但是，約翰霍普金斯健康安全中心的流行疾病學者努佐（Jennifer Nuzzo）指出，這起事件顯示出新冠病毒的篩檢出現問題，外界必然會開始質疑篩檢的敏感度。

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