台彩1月公益盈餘27.03億　6年來累積盈餘上看1737.67億

▲根據台彩統計，今年1月為政府創造的公益彩券盈餘達新台幣27.03億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（25）日表示，2020年1月份為政府創造的公益彩券盈餘為新台幣27.03億元，自2014年1月至今年1月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達1,737.67億元。

台彩表示，彩券累積盈餘依規定，分配50%給地方政府辦理社會福利，其中45%供政府補助國民年金，其餘的5%則挹注全民健康保險準備。

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台彩指出，今年1月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為27.03億元，其中13.51億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，但實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，12.16億元分配至國民年金，1.35億元則分配至全民健康保險準備。

台彩說明，1月份政府公益彩券盈餘是以刮刮樂第338至341期、大樂透第109000001至109000015期、威力彩第109000001至109000009期、四星彩第109000001至109000027期、三星彩第109000001至109000027期、38樂合彩第109000001至109000009期、49樂合彩第109000001至109000015期、39樂合彩第109000001至109000027期、今彩539第109000001至109000027期、雙贏彩第109000001至109000027期以及賓果賓果第109000001至109006293期的銷售總額為計算基礎。