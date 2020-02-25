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台股強勢演出！開低走高收漲5點　不畏美股道瓊重挫千點陰霾

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（25）日早盤受到美股大跌影響，一度下挫超過百點，最低來到11,415點；但隨後持續緩步墊高，並且在10時30分左右成功翻紅，維持在平盤附近震盪，終場收在11,540點、小漲5點或0.05%，成交量1538.15億元。

蘋概三王為今日撐盤要角，台積電（2330）以322元作收、上漲0.62%；鴻海（2317）收在82.3元、上漲1.98%；股王大立光（3008）收在4630元、上漲0.43%。

請繼續往下閱讀...

類股指數表現，有貿易百貨、半導體、汽車、其他電子以及電子零組件等類股收紅；水泥類股跌勢較重，造紙、玻璃、觀光等類股亦下跌。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，台股在今日早盤一度回到11,415點、跌破半年線11,439點；對比台股先前在3日時，也一度重挫回到半年線之下，但之後也都有回守到半年線之上，預期會在半年線附近會有所支撐。另外，大盤從20日高點11,827點到今天低點11,415點，三、四天當中回測了400多點的空間，也吸引部分投資人進場搶跌深反彈股票。

市場資金持續跟台股走勢有進出狀況，但還是沒有提供台股大幅反彈因素。鍾國忠表示，明天為摩台指期貨結算，多方或許會先有抵抗，但後天又是連假前最後一天交易日，過往遇到連假都是會開心，但現在反而令人擔心，對持有者來說，通常過去都會有假期效應、擔憂不確定性，現在遇到假期更是擔心疫情傳染機會增加，因此作上偏向保守。

另外，下周又到各企業公布2月營收狀況，受到延後開工、2月份工作天數減少影響，營收估計會少很多；大陸甚至還有些搶工情況發生，祭出獎勵措施也會額外添加成本。而2月營收不好更會影響到市場想法，最近這段時間來看，台股本身沒有大幅反彈條件，應該會是守穩在半年線附近而已，建議投資人操作上還是要偏向保守，等待2月營收公布。

盤面上除了權值股之外，目前仍以防疫概念股表現較為突出，包含口罩、生技股，以受惠「宅經濟」效應的遊戲軟體等。鍾國忠表示，這些企業2月營收應該都相對會有比較好的成績，因此漲勢也會有連續性。

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