看好鴻海布局電動車業務　美系外資調高目標價至115元

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉啟動布局電動車、數位醫療及機器人三大產業，並在開春宣布與裕隆結盟，加速布局電動車業務，成為美系外資看好的兩大成長動能之一，因此將評等由「中立」調高至「加碼」，目標價由95元調高至115元。

美系外資最新報告表示，鴻海進入兩個階段的增長期，預計鴻海營業利潤率的恢復將成為近期催化劑，而電動車將是往後收入的主要引擎，其中的供應鏈滲透率可能會引發潛在的重新估值，這與2009至2010年度智慧手機採用期間的早期強勁成長相似。

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美系外資指出，鴻海成長的第一階段，主要靠有利的產品組合和效率提升，儘管上半年有新冠肺炎（COVID-19）影響，但受惠於雲端、5G電信設備等新專案、iPhone新機挹注，鴻海下半年營收將呈現強勁反彈，預估今年每股盈餘9元，年增4%。

美系外資進一步指出，鴻海成長的第二階段，主要靠電動車業務，由於鴻海目標是為電動車代工提供模組化設計、系統整合及服務解決方案等，並提供車內零組件，讓擅長組裝業務的鴻海幫助品牌廠快速降低生產成本，而電動車廠可以專注行銷與通路。

美系外資預估，若2025年全球電動車滲透率達11%，推估鴻海電動車市占每提升10%，就能貢獻營收11%，並提升毛利率約2個百分點，而且鴻海積極改善營運效率，目標在2021~2022年毛利率可提高到7~8%，預估鴻海電動車、數位健康及機器人等新事業貢獻營收比重，2025年將達60%。