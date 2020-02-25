疫情蔓延！星展銀推「8分鐘」線上信貸申請　最高可貸300萬

▲星展銀行（DBS）推出線上申請個人信貸服務，只要8分鐘即可完成線上申請送件。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，銀行推出多項數位金融理財服務，包括線上受理信貸申辦、投資交易下單等措施，星展銀行（台灣）推出線上申請個人信貸服務，透過新開通的線上申請頁面，只需要簡單3個步驟、8分鐘，即可完成線上申請送件，最快當天可簽約撥款，最高可貸款300萬元。

星展銀行（台灣）消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱表示，國人對小額信貸經常感到難以啟齒，除了不知道如何尋求專業諮詢，更不好意思自行到銀行開口詢問。為了協助解決這些客戶痛點，這次推出個人信貸線上申請服務，讓客戶可以不受時間、空間的限制，自行上網查詢比較。

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民眾只要透過星展最新開通的線上申請頁面，僅需完成「身分驗證」、「申請資料填寫」、「文件上傳」共3大步驟，短短8分鐘即可完成線上申請送件，若在營業時間內，最快可當天簽約撥款，最高可貸款300萬元，以滿足資金需求。

為滿足更多有資金需求的消費者，星展銀行（台灣）擴大服務範圍，針對非星展客戶但持有其他金融同業實體帳戶的客戶，推出線上個人信貸申請的服務，讓申請人能線上填寫所有資料，無須親赴實體分行臨櫃申辦或郵寄紙本申請書，即可完成遞件申請。

此外，星展銀行（台灣）也針對服務開通推出優惠，即日起至6月30日止，透過星展官網完成線上信貸申請者，除了可享首期優惠利率0.1%，還可再享開辦費減免4,000元的線上專屬好康。