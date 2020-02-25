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WHO：目前治療新冠肺炎只有「瑞德西韋」可能有效

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲WHO官員表示，吉利德科學公司的藥物可對抗新型冠狀病毒。（圖／路透）

實習記者賴韻如／綜合報導

世界衛生組織（WHO）一位官員曾表示，「吉利德科學公司的藥物瑞德西韋（Remdesivir）能夠有效治療致命的新型冠狀病毒（COVID-19）。此話一出，美國生物技術公司吉利德科學公司（Gilead Sciences）在週一股價上漲近「5％」。

據CNN報導，世界衛生組織助理總幹事布魯斯．艾爾沃德（Bruce Aylward）於北京記者會上指出，「目前我們認為可能只有一種藥物真正具有功效，那就是瑞德西韋。」世衛組織官員也補充，目前正在對瑞德西韋進行人體臨床的試驗，其結果將在幾週內公開。

▲▼ 瑞德西韋 。（圖／記者崔至雲攝）

▲吉利德科學公司的藥物瑞德西韋（Remdesivir）。（圖／記者崔至雲攝）

此外，吉利德科學公司也在寄送給CNN的電子郵件中證實，目前正在與中國衛生部門合作進行2項針對新型冠狀病毒感染患者的試驗，「一項針對重症患者、一項針對中症患者，目前正在招募試驗者，預計將於4月取得結果。」

吉利德科學公司先前也曾曾經發布聲明表示，瑞德西韋已經成功治療了類似於新型冠狀病毒的兩種病毒，MERS以及SARS。不過，該公司並不適唯一一家成功治療冠狀病毒的製藥公司，生物製藥巨企強生公司 （JNJ）和葛蘭素史克 （GSK）也正在研發疫苗當中。

 
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