不畏美股崩跌　美國公債基金前十強今年來漲一成

▲星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎疫情不見和緩，24日全球主要股市表現一片倒，美股周一跳水。在疫情不確定性干擾之下，長天期美國公債ETF受到市場青睞，前十強表現大多在9%以上。

美國公債基金前三名依序為群益25年期以上美國政府債券ETF，近一月漲幅為9.46%、凱基25年期以上美國公債ETF，漲幅為9.4%，以及復華美國20年期以上公債ETF，漲幅為9.25%。

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群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠表示，在新冠肺炎疫情延燒之下，全球恐慌性賣壓導致股市於春節期間至開市後有明顯之修正，因此安全性較高的公債和高評級債券在市場不確定性壟罩之下吸引資金配置，其中長天期美債具有避險特性及評等優勢，較能抵禦市場波動。

張菁惠進一步指出，整體來看，短期在疫情還未明確受到控制、市場緊張情緒仍未消退之下，避險性資產料持續獲市場關注，美國長債由於需求量大，市場流動性也相對充裕，且由美國政府發行，利息償付無虞，不失為短線在市場震盪下，投資人訴求穩健投資、安全性之投資標的，適度配置有助平衡投資組合風險，相關債券ETF是投資人可多加利用的工具。

反觀亞洲企業，富達國際亞洲固定收益主管Bryan Collins表示，新冠肺炎疫情短期內會影響部分亞洲企業的營運，但相關衝擊對其信貸基本面的影響仍屬可控，絕大部分行業的基本面維持穩定，主要是由於中國作為疫情重災區在政策上會以寬鬆為主，而亞洲其他國家相信亦會通過財政刺激支持經濟。

Bryan Collins表示，亞洲信貸市場今年以來表現大致穩健，年初至今仍出現正回報。疫情雖對全球市場構成衝擊，但亞洲信貸市場仍有不少投資機會，惟投資者要注意其中估值水平的差異，慎選投資標的。

展望上半年，Bryan Collins表示，金屬及礦業等資源類行業受累於商品價格回落，加上中國料會減少進口，預期印尼煤炭企業短期表現會持續受壓。

▼美國公債基金前十強今年來漲一成，圖點開放大。（資料來源：CMoney、2020/02/24）