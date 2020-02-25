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川普訪問前爆衝突！印度「公民法示威」延燒第2天已釀7死逾百傷

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▲印度,公民身分修正法,CAA,新德里（圖／路透）

▲支持與反對《公民身分修正法》（CAA）的民眾在新德里街頭爆發衝突。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度政府去年通過《公民修正法案》（CAA），引發的爭議延燒至今。支持與反對的民眾24日起連續2天在首都新德里東北部爆發衝突，互相扔擲石頭，縱火燃燒汽車與店家，已經釀成7人死亡，其中包括1名警察與6位公民，另有超過100人受傷。美國總統川普幾小時以後抵達印度，展開為期2天的訪問，行程進行的同時，示威仍持續升溫。

▲美國總統川普、第一夫人梅蘭妮雅正式訪問印度，右為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普、第一夫人梅蘭妮雅24日與25日訪問印度。右為印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

反對《公民身份修正法》的民眾集結首都東北部的賈夫夫拉巴德（Jaffrabad）和平示威，24日與執政黨「印度人民黨」（BJP）及該法案支持者爆發衝突，此時距離川普抵達新德里僅有幾個小時。

根據社群媒體上流傳的影片，民眾朝著市場、汽車與消防車縱火，人群發生衝撞。綜合《新德里電視台》、BBC報導，雙方人馬互相指責對方先挑起爭端，截至目前已有7人死亡，包括1名警察與6位公民，另外超過100人受傷。

▲印度,公民身分修正法,CAA,新德里（圖／路透）

▲印度,公民身分修正法,CAA,新德里（圖／路透）

▲兩派民眾發生衝突，已經導致7人死亡，其中包括1名員警與6位公民。（圖／路透）

《半島電視台》報導，印度人民黨（BJP）當地領袖米沙拉（Kapil Mishra）領導支持法案的集會，他要求警方驅離反對法案的靜坐活動，否則「我們將被迫走上街頭」。賈拉拉夫巴德的居民佐倫（Zohran）表示，執政黨「試圖將示威者染上印度穆斯林的色彩，他們以宗教之名煽動人群，這是非常不幸的事情。」

社運人士納丁汗（Nadeem Khan）批評執政黨的支持者煽動人群，「來自各地的右派組織成員朝向房屋扔擲石頭，毆打當地人，這顯然是一起有組織、事先計畫的攻擊。」另一名社運人士曼德爾（Harsh Mander）感到憂慮，他說，政府把法律議題「變成了印度教與穆斯林的問題，散布謊言與宣傳……只為了要打擊反對CAA的運動。」

▲印度,公民身分修正法,CAA,新德里（圖／路透）

▲印度政府去年推出《公民身分修正法》，爭議延燒至今。圖為新德里民眾24日走上街頭，爆發衝突。（圖／路透）

由於衝突持續升溫，內政部長夏哈（Amit Shah）召開德里高級官員緊急會議。新德里首席部長克利瓦（Arvind Kejriwal）表示，現場員警沒有接獲上層命令，無法採取行動控制情勢，呼籲聯邦政府維護法律與秩序。

印度人民黨發言人科利（Nalin Kohli）表示，首都發生的暴力事件應被「高度譴責」，必須對於罪魁禍首採取最嚴厲的手段，「這是對於和平示威的嘲弄。」

《公民身份修正法》允許2014年12月31日以前逃離阿富汗、巴基斯坦與孟加拉，受迫害的宗教少數非法移民成為公民，但唯獨排除穆斯林，被外界批評歧視、違反憲法世俗精神，也是「印度教民族主義」邊緣化國內伊斯蘭教徒的手段。位處邊境的東北各邦也非常擔心「移民潮氾濫」，導致當地人政經力量、文化生活、政府補助、就業機會等資源遭到瓜分與削弱，極力反對政策。

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