華爾街日報53名記者連署上書總社！　要求為「亞洲病夫」標題道歉

▲《華爾街日報》評論標題:「中國是真正的亞洲病夫」,引起強烈爭議。(圖/翻攝自華爾街日報網站)

實習記者陳妙津/綜合報導

華爾街日報3日以含有「亞洲病夫」字眼的標題刊登評論,觸怒大陸政府,北京當局因此於19日以發表種族歧視言論、惡意抹黑等理由,吊銷該報3名駐北京記者的記者證。華爾街日報中國分社則在20日聯署上書總社高層,要求改標道歉,但總社表示「報社立場不變」。

據《華盛頓郵報》24日報導,美國智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)外交事務專家兼華爾街日報專欄評論家米德(Walter Russell Mead)3日時,以《中國是真正的亞洲病夫》為題(China Is the Real Sick Man of Asia)刊登評論,引發軒然大波,讓中國政府怒批辱華,除要求華爾街日報道歉外,也吊銷3名駐北京記者的記者證反擊,這也是自1989年六四以來,中國對西方記者採取的最大規模行動。

大陸外交部發言人耿爽19日強調,中國曾多次和華爾街日報交涉,但對方仍推諉塘塞,也並未查處相關負責人,因此才決定採取進一步措施,同時再度要求該報公開正式道歉。

▲大陸外交部發言人耿爽。(圖/翻攝 外交部記者會 )

華爾街日報中國分社53名員工20日時,向發行人兼道瓊公司(Dow Jones & Company)執行長路易斯(William Lewis)、新聞集團執行長湯姆森(Robert Thomson)發出聯署,以分社社長鄭子揚(Jonathan Cheng)的名義要求總社考慮更改標題,並對讀者、消息來源及任何被冒犯的人道歉。

連署中寫道,「這和編採獨立及新聞評論的神聖性質無關,也和米德博士的內容無關,而是選擇錯誤的標題深深冒犯了包含中國人在內的許多人。雖然有論點說無意冒犯,但我們認為有些人早已知道會冒犯許多人,若他們不知情,那就是犯了很嚴重的錯誤,應該改正並道歉。」

該篇聲明連署者有中國分社的53名員工,「和報導中涉及的其他同事」。社長鄭子揚雖然沒有參與連署,但也在另封電子郵件中向總社反映,「這個問題是否被正確處理會大大影響我們未來在中國的存在。」

不過華爾街日報發言人謝偉林豪斯(Steve Severinghaus)昨日表示,「報社的立場沒有改變」。他也在聲明中表示,「我們了解員工及員工家屬在中國面臨的嚴峻挑戰,尤其周遭又有冠狀病毒疫情、身旁同事又遭驅離,鼓勵他們公開討論內心憂慮,以便報社提供協助。」