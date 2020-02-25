美股狂瀉千點　防禦型資產抵抗疫情衝擊

▲新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，造成恐慌情緒升溫並衝擊全球股市，美股周一（24日）收盤重挫，道瓊指數狂瀉逾1000點。知名調研機構FactSet發布報告指出，受影響最大的產業將是能源、原物料和金融；反觀公用事業、核心消費、醫療保健等表現將會較好。法人建議，投資人應增持防禦型資產，以因應市場可能的波動風險。

FactSet指出，儘管過去經驗顯示，流行病對市場只有短期影響，但隨著中國躍居全球製造中心，成為原物料主要進口國、商口出口大國，武漢肺炎疫情造成的衝擊，將更勝於2003年SRAR事件，影響範圍為全球性，程度則取決於疫情持續的時間而定。

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以1月底的MSCI世界指數為基礎，在「樂觀情境」下，若病毒在夏季以前被遏制，新病例減少，預期全球股市跌幅約3.6%；「基本情境」中，疫情與SARS一樣繼續發展，但在幾個月內病毒影響減輕，則跌幅為6.7%；若不幸出現「保守情境」，即病毒的嚴重性加劇，影響時間比SARS還要久，那麼股市恐下跌11.3%。

細究各產業別，FactSet指出，以能源、原物料與金融產業影響最大，程度由5.5~20%不等；反觀，公用事業、核心消費、醫療保健等，表現將勝於全球股市。若以美國S&P 500各產業指數來看，公用事業甚至逆勢上漲1~1.1%不等。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，隨著疫情擴散造成全球大宗商品需求減少、製造業供應鏈中斷，首當其衝自然是能源、原物料產業，而這些基礎原料主要都來自與中國貿易關係密切的巴西、南非、阿根廷等新興國家。

▼美股狂瀉千點，防禦型資產抵抗疫情波動。（資料來源：FactSet，2020/2/20）

反之，水、電、天然氣、食品、日用品、醫療保健等為基本民生需求，人人都需要。尤其是水、電等公用事業，幾乎都是在地生產、在地使用，受疫情影響相當有限，擁有獲利的硬底子。葉菀婷認為，在市場恐慌時，這類資產能發揮防禦特性，建議投資人適度納入資產組合中，降低波動風險。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，目前中國在疫情控制上，除了武漢較嚴重，其他省份城市經過近一個月的閉環式管理，阻隔人員流動，初步看並未失控。本月工廠陸續復工，僅零星傳出群聚感染，尚在可接受範圍，再加上中國政府持續推出各種利多政策，例如減費、減稅，引導市場利率降低，指示金融機構扶持短期經營受困企業等，使得投資市場氣氛並不悲觀。