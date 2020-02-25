　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台經院：3大產業景氣皆下滑　營造業創8個月以來新低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台經院。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布1月產業營業氣候測驗點，3大產業同步下跌。其中製造業與服務業看淡未來半年的景氣看法，但值得注意的是營建業創下8個月新低，也是為唯一對未來半年景氣稍微樂觀的產業。

台經院表示，因疫情影響，使中國大陸大規模停工與延後復工衝擊相關供應鏈，預期將拖累2月主要國家製造業表現，全球各國亦相繼調降今年經濟成長率，若後續疫情在全球範圍內繼續蔓延的時間更長，對全球經濟成長的不利後果將更加持久。

請繼續往下閱讀...

根據台經院調查指出，1月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點呈現同步下滑。其中，製造業營業氣候測驗點結束先前連兩個月上揚態勢轉為下滑，服務業與營建業皆同樣由上揚轉為下滑。儘管美中雙方於1月中正式簽署第一階段貿易協議，有助於降低全球經濟不確定性，然受到武漢肺炎疫情逐漸升溫影響，病毒擴散恐將衝擊全球經濟表現。

至於在未來半年景氣看法上，受到疫情持續升溫影響，生產或市場高度倚賴中國產業將會面臨斷料、營收下滑情形，若後續疫情仍無法有效控制，也將衝擊產品終端需求，故製造業廠商對於未來半年景氣看法多以持平居多。

▼台經院2月PMI。（圖／台經院提供）

▲▼台經院2月PMI。（圖／台經院提供）

在國內方面，受到農曆春節因素影響，令工作天數減少，加上武漢肺炎疫情擴大，使得製造業廠商不僅看壞當月景氣，對於未來半年景氣看法亦偏向保守。1月製造業營業氣候測驗點為94.16點，較上月修正後之96.39點減少2.23點。

而在服務業方面，雖然農曆春節有助刺激買氣與出遊聚餐商機，但受到疫情影響讓民眾減少外出消費意願，因此零售業與餐旅業廠商看壞未來半年景氣表現。1月服務業營業氣候測驗點為88.63點，較上月修正後之91.78點減少3.15點。

營建業方面也受到疫情衝擊，民眾減少外出看屋意願，造成建物買賣轉件數大幅衰退，再加上大多數營造廠商在工程收入進帳普遍滑落，因此1月營業氣候測驗點為95.03點，較2019年12月之103.44點下滑8.41點，創下2019年5月以來的新低。

台經院表示，值得關注的是目前房市抗壓力優於SARS期間，故仍有超過4成以上的不動產業者看好未來半年房市的表現。

ET快訊
謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！　煽情告白：妳讓我欲死欲仙
開車載2幼兒交流道遭遊覽車「夾成鐵餅」！駕駛媽送醫不治
大甲媽祖遶境能不能舉辦？　內政部長徐國勇回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不畏美股崩跌　美國公債基金前十強今年來漲一成

美股狂瀉千點　防禦型資產抵抗疫情衝擊

台經院：3大產業景氣皆下滑　營造業創8個月以來新低

威盛Mobile360 M810車安系統　德國嵌入式展登場

病毒嚇趴國際油價下跌近4%　下周國內油價可望回跌

新冠肺炎疫情拖累台股挫跌　法人：企業第1季財報陷下修危機

228當天要上班薪資怎麼算？　勞動部一次說清楚

縮貧富差距　前閣揆陳冲提出構想　每人每月1.5萬基本所得

因應疫情升溫　研華退出2020德國嵌入式電子展

美股重挫...亞股反應不同調　日股、陸股下跌　韓股逆勢走高

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

不畏美股崩跌　美國公債基金前十強今年來漲一成

美股狂瀉千點　防禦型資產抵抗疫情衝擊

台經院：3大產業景氣皆下滑　營造業創8個月以來新低

威盛Mobile360 M810車安系統　德國嵌入式展登場

病毒嚇趴國際油價下跌近4%　下周國內油價可望回跌

新冠肺炎疫情拖累台股挫跌　法人：企業第1季財報陷下修危機

228當天要上班薪資怎麼算？　勞動部一次說清楚

縮貧富差距　前閣揆陳冲提出構想　每人每月1.5萬基本所得

因應疫情升溫　研華退出2020德國嵌入式電子展

美股重挫...亞股反應不同調　日股、陸股下跌　韓股逆勢走高

4月公布「瑞德西韋」臨床結果　中國官方：吉利德若認侵權可提告

美擬驅逐中國記者報復北京！「東亞病夫」標題掀波　WSJ記者連署要總社道歉

血友病童母爽用健保又罵台灣！　戰神張雅琴不爽開砲：貝戈戈

招牌燜鴨超軟嫩！三義人氣客家小館　還有邪惡筍乾滷封肉

時力批國土計畫法實為「國土破壞法」　盼政院主動撤回草案

南韓病例暴增...首爾－青島航班被搶光！　青島：嚴防境外人員進入

貼前女友裸照到社區大門和車輛　男取得和解並寫悔過書獲緩起訴

不畏美股崩跌　美國公債基金前十強今年來漲一成

228連假好康！超商祭「限時5天」優惠　中熱拿第2杯1折、現煮咖啡30杯47折

「醫學院女大生陳屍下水道」28年後破案！比對全校男性DNA　54歲嫌背景曝光

財經熱門新聞

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

勞工退休可月領多少　先看「平均餘命」

中獎發票洗掉了　找店家補印可領獎

中國人行祭出1.3兆專項再貸款　須精準投放

注意！口罩經銷商大發災難財　非醫用級口罩「改包裝」重新上架

台股早盤跌逾百點！美股重挫逾3%　拖累台股跌破11500點

影／金融股值得存股嗎？　達人不建議

環球晶與格羅方德簽12吋晶圓長約

日圓便宜搶一波　專家教你3招省荷包

超市龍頭全聯新人事佈局　林敏雄：「實體電商」今年中實現

228當天要上班薪資怎麼算？　勞動部一次說清楚

韓元創近8年來新低紀錄　換新台幣5萬多賺2200元

陳冲建言　基本所得優於基本工資

兆豐金啟動　異地備援計畫

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎衝擊！ 陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

新冠肺炎衝擊！ 陸專家：預估1-2月消費減少1.38兆

大陸新冠肺炎自發生以來，多地採取嚴格管理，減少人員流動造成的病毒傳播風險。專家分析， 受疫情管控影響，預估今年1-2月消費減少1.38兆元人民幣（約6兆元新台幣）。據了解，雖然整體消費呈現大幅下滑趨勢，但線上教育及短影音消費力卻向上噴發，主要還是來自民眾居家隔離所致。

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

台經院預估2020年整體製造業景氣為黃藍燈　表現可優於去年

景氣回溫推升消費需求　今日新台幣最高發行額達2兆7,932億元

景氣回溫推升消費需求　今日新台幣最高發行額達2兆7,932億元

武漢肺炎升溫為2020經濟增添變數　台經院：後續仍要觀察

武漢肺炎升溫為2020經濟增添變數　台經院：後續仍要觀察

台經院：2020經濟有望觸底回升　上修GDP成長率至2.67%

台經院：2020經濟有望觸底回升　上修GDP成長率至2.67%

關鍵字：

台經院半導體.進口消費內需市場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

謝和弦護莉婭「惡毒詛咒451人」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面