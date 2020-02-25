台經院：3大產業景氣皆下滑　營造業創8個月以來新低

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布1月產業營業氣候測驗點，3大產業同步下跌。其中製造業與服務業看淡未來半年的景氣看法，但值得注意的是營建業創下8個月新低，也是為唯一對未來半年景氣稍微樂觀的產業。

台經院表示，因疫情影響，使中國大陸大規模停工與延後復工衝擊相關供應鏈，預期將拖累2月主要國家製造業表現，全球各國亦相繼調降今年經濟成長率，若後續疫情在全球範圍內繼續蔓延的時間更長，對全球經濟成長的不利後果將更加持久。

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根據台經院調查指出，1月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點呈現同步下滑。其中，製造業營業氣候測驗點結束先前連兩個月上揚態勢轉為下滑，服務業與營建業皆同樣由上揚轉為下滑。儘管美中雙方於1月中正式簽署第一階段貿易協議，有助於降低全球經濟不確定性，然受到武漢肺炎疫情逐漸升溫影響，病毒擴散恐將衝擊全球經濟表現。

至於在未來半年景氣看法上，受到疫情持續升溫影響，生產或市場高度倚賴中國產業將會面臨斷料、營收下滑情形，若後續疫情仍無法有效控制，也將衝擊產品終端需求，故製造業廠商對於未來半年景氣看法多以持平居多。

▼台經院2月PMI。（圖／台經院提供）

在國內方面，受到農曆春節因素影響，令工作天數減少，加上武漢肺炎疫情擴大，使得製造業廠商不僅看壞當月景氣，對於未來半年景氣看法亦偏向保守。1月製造業營業氣候測驗點為94.16點，較上月修正後之96.39點減少2.23點。

而在服務業方面，雖然農曆春節有助刺激買氣與出遊聚餐商機，但受到疫情影響讓民眾減少外出消費意願，因此零售業與餐旅業廠商看壞未來半年景氣表現。1月服務業營業氣候測驗點為88.63點，較上月修正後之91.78點減少3.15點。

營建業方面也受到疫情衝擊，民眾減少外出看屋意願，造成建物買賣轉件數大幅衰退，再加上大多數營造廠商在工程收入進帳普遍滑落，因此1月營業氣候測驗點為95.03點，較2019年12月之103.44點下滑8.41點，創下2019年5月以來的新低。

台經院表示，值得關注的是目前房市抗壓力優於SARS期間，故仍有超過4成以上的不動產業者看好未來半年房市的表現。