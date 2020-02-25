羅馬神話成真？　母狼養大的城市奠基者羅穆盧斯之墓出土





▲羅馬考古隊發現疑似羅穆盧斯（Romulus）的古墓，長約1.4公尺 。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導



羅馬神話中，母狼養大了羅穆盧斯（Romulus）和瑞摩斯（Remus）這對雙胞胎，而其中羅穆盧斯成為羅馬城市的奠基之人，不只成立元老院，還征服許多地區納入古羅馬轄區。這段故事一直被視為神話，然而羅馬的考古隊在21日發表，發現疑似羅穆盧斯的墓穴遺跡，在古羅馬廣場附近找到「石灰棺材」與「祭壇」。

根據羅馬神話，這對兄弟為女祭司西爾維亞（Rhea Silvia）和戰神馬爾斯（Mars）所生，他們出生後就被丟到台伯河，河神引導他們兩個到沼澤旁的無花果樹下，被母狼飼養長大，現今著名的銅像母狼乳嬰（Lupa Capitolina），即是將這段神話形象化的藝術品。這對兄弟因為爭奪權力而起爭執，最後羅穆盧斯殺死瑞摩斯，而羅馬（Rome）的名字即取自羅穆盧斯。



▼ 母狼乳嬰（Lupa Capitolina）的銅像收藏於羅馬卡比托利歐博物館。（圖／取自免費圖庫pixabay）





根據CNN報導，墓穴中石棺的組成成分包括凝灰岩（火山灰因噴發沉積地面膠結而成），約有1.4公尺長，而這也被認為是個祭壇。羅馬競技場考古公園主任盧索（Alfonsina Russo）在21日早上表示，「這個墓穴並非羅穆盧斯真實的埋葬地，但卻具有高度象徵性。」

關於這項發現是否證實羅穆盧斯的神話故事，仍然缺乏直接的史料。義大利考古學家卡拉法（Paolo Carafa）向法新社表示，「石棺和祭壇給了大家能夠去辯證的假設，但羅穆盧斯是否存在並不重要，真正關鍵的是，這個古人標誌著這座城市的政治誕生了。」羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）也在推特寫道，「羅馬總以它的珍奇驚艷眾人，感謝考古團隊。」



▼ 羅馬考古隊 。（圖／路透）



