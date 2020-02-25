南韓搶口罩「人龍塞爆」震驚國際！　韓媒：可參考台灣做法

▲南韓也出現口罩之亂，排隊人龍空拍畫面登上國際媒體版面。（圖／路透）

文／中央社首爾25日綜合外電報導

韓國武漢肺炎疫情升溫，掀起口罩搶購潮，但在國內供不應求狀況下，珍貴的口罩卻經由各種管道流向中國，對此，韓聯社報導指出，可學習台灣管制的做法。

韓國境內疫情迅速升溫，至今早9時為止已有893例確診，英國「地鐵報」（Metro）和美聯社等媒體報導，疫情最嚴重的大邱地區已出現排隊搶購口罩人潮。

率先披露排隊空拍畫面的韓國「慶北每日新聞」報導說，口罩需求比預期還高。大型連鎖超市E-Mart大邱分店開賣後在短短2小時內售出48萬個口罩。

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然而，在口罩供應告急狀況下，韓國製口罩卻持續流向中國，引發民眾不滿。對此，韓國聯合新聞通訊社報導指出，與中國往來頻繁的台灣政府對於口罩管理的做法，可供韓國政府參考。

報導提到，台灣與中國交流頻繁，武漢肺炎疫情爆發初期也面臨口罩缺貨的窘境，但政府隨即禁止一般便利商店販賣口罩，改由健保特約藥局做為單一販售窗口，透過連結健保系統限制每人可購買數量。

韓聯社報導也指出，目前在淘寶等中國電商平台上，現在仍能買到為數不少的「韓國製」口罩，5入包裝的KF94口罩售價約在人民幣150元左右（約新台幣600元），除電商平台外，也有許多中國民眾透過代購方式購買，大量口罩經由郵寄、人工帶回的方式輸往中國。