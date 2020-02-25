新冠肺炎疫情拖累台股挫跌　法人：企業第1季財報陷下修危機

▲受到新冠肺炎疫情影響，拖累全球股市表現，法人預期台股區間震盪仍大。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

本周台股企業陸續公布財報，去年第4季表現多為亮眼，不過台股從上周起受到新冠肺炎（COVlD-19）與美股表現影響，走勢隨之震盪。法人認為，今年第1季財報將因疫情影響出現下修，預料台股區間震盪仍大。

觀察外資資金流向，根據彭博統計，上周吸金王由連續3周獲得資金青睞的印度拿下，獲淨流入2.1億美元（約新台幣64億元），其餘新興亞洲國家皆為流出，南韓連2周遭外資賣出，台股上周遭賣出的幅度較大，失血9.2億美元（約新台幣282億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周失血9.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，新冠肺炎疫情發展仍影響全球市場表現，投資人避險情緒相對濃厚。美股周一收盤重挫逾3%，今日亞股跌多漲少，台股早盤下跌超過百點，最低一度來到11,415.47點，不過隨後跌幅收斂，守穩在11,500點關卡之上。

本周企業將陸續公布去年財報，周俊宏指出，去年企業獲利普遍不錯，預期年成長亮眼，但今年第1季財報將因疫情影響出現下修，預估接下來台股區間震盪仍大，以個股操作為上。

在選股方向，周俊宏建議，以未來產業趨勢佳、評價偏低兩者兼備為上。目前鎖定5G概念股、5G相關基礎建設概念族群、轉單受惠概念股、高息概念股，同時觀察具轉機題材的盤面強勢股，做為衛星配置。

周俊宏也提及，受到疫情影響，蘋果上周宣布調降今年財測，不過預期，5G版iPhone、平價版iPhone SE2仍會帶動換機需求，只是會出現遞延的可能性，後市將持續關注疫情是否引發終端消費下修，將成為企業表現關鍵。