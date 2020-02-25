威盛Mobile360 M810車安系統　德國嵌入式展登場

▲威盛電子將參加德國嵌入式電子展。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

2020德國嵌入式電子展（Embedded World 2020）即將登場，IC設計廠威盛（2388）預告，將推出威盛Mobile360 M810系統，應用於車用安全市場。

威盛Mobile360 M810的AI與電腦視覺技術，可支援完整的ADAS（先進駕駛輔助系統）特點，包括前方碰撞警示、盲點偵測和車道偏離警示，可為駕駛人因應迫在眉睫的緊急情況提供即時警訊，以利立即採取行動並防止潛在的事故。還能使用FOV-190後視攝影鏡頭啟用動態移動物體偵測，以及停車輔助系統功能。

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為提升駕駛人的注意力，可再配置威盛Mobile360 DMS（駕駛人監控系統）技術，該技術可以自動檢測睡意與注意力分散情況。DMS更運用人臉辨識技術來驗證駕駛人身份，進而提高其安全性。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 M810使得公車運營商能於車隊中的智慧安全系統部署變得更加便利及可負擔，憑藉其先進駕駛輔助功能及靈活客製化選項，該系統可因應如降低行人、自行車及機車騎士碰撞事故的艱巨挑戰。

威盛Mobile360 M810現已正式販售，並具備為滿足特定部署需求的整套系統硬體、軟體、AI演算法、攝影鏡頭及其它配件等。主要特點如下：

■堅固型極輕薄車載系統，寬溫工作範圍，配置IGN的9～36V DC電力輸入

■6個FAKRA端口，為ADAS（先進駕駛輔助系統）、DMS（駕駛監控系統）、SVS（環視監控系統）和DVR（數位影像監錄）功能提供靈活的FOV-40° 和FOV-190°攝影鏡頭配置選項

■千兆乙太網及可選的4G LTE、Wi-Fi和BT4.1連接

■豐富的I / O擴充功能，包括兩個CAN bus端口、兩個USB 3.0端口、一個COM端口、一個HDMI端口、兩個M.2 ■SATA插槽、一個Micro SD卡插槽和一個MiniPCIe插槽

■電線組及選配的10.1吋電容式螢幕

■使用者友好的校準軟體工具

▼威盛MOBILE360 M810。（圖／業者提供）