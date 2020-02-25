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縮貧富差距　前閣揆陳冲提出構想　每人每月1.5萬基本所得

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▲中菲行國際物流集團與東吳企管所共同舉辦財經講堂，由法商講座教授陳冲領軍，探討人工智慧時代來臨的挑戰與回應。▼（圖／東吳企管所提供）

▲行政院前院長陳冲（圖／東吳企管所提供）

記者吳靜君／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（25）日發文表示，在機器人當紅的時代，為避免貧富差距擴大，促進社會和諧，台灣也應再思考本身的方向。他說，如果在中華民國每人每月基本所得新台幣1萬5000元，不再談最低工資、不再談國民年金、甚至不再談社會福利，也許短期不成熟，但在數位時代也算進步國家。

陳冲指出，長期以來，台灣存在著抱怨，即經濟成長卻薪資停滯，換言之，經濟成長的果實，眾人無法雨露均霑。為著財富重分配的努力，解決特定階層可能的「貧窮陷阱」，特別是經濟快速成長時，整體GDP的成長與基層勞工收入間，所出現的嚴重缺口，尤其在「顛覆性科技」快速成長的年代，許多底層或不需複雜技能的工作已漸被機器人取代，民眾欲覓工作無門，全民基本所得議題再浮現。

請繼續往下閱讀...

全民基本所得，財源何在? 比爾蓋茲( Bill Gates)為科技時代的全民基本所得，提供了一種構想，就是對資本財課稅，也顛覆不少傳統理論。

陳冲表示，為避免貧富差距擴大，促進社會和諧，台灣也應再思考本身的方向。有人主張再提高基本工資，但這種未作好基本功夫、經喊價而由企業買單的方式，終將影響就業機會(尤其是機器人/自助機器當紅的時代)，或可思考建立普遍性的基本所得，以維持國民基本生活保障。

藉著發放普遍性基本所得，政府可讓失業國民參與資源分配、享受自動化減少勞動需求的成果。

整體而言，基本收入被認為是在機器取代人力後，能讓全體人民平均享受生產成果的最佳措施。或採用勤勞所得租稅減免（EITC），俗稱「負所得稅」，對收入較低的的受薪家庭言，也有掙脫貧窮陷阱的機會，以實現經濟成長的果實，全民均能共享之目的。

台灣移民第二代、也曾經有意參選2020美國總統大選的楊安澤（Andrew Yang）主張，每個美國公民每人每月1000美元，如果在中華民國每人每月新台幣1萬5000元，不再談最低工資、不再談國民年金、甚至不再談社會福利，是否可行? 也許短期不成熟，但在數位時代，也算進步國家，至少也有總統候選人、大企業家(比爾蓋茲)的視野。

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