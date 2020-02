甜甜圈吃到一半竟然「吃到人血」　夫妻超崩潰：萬一染病怎麼辦

▲女子和丈夫竟然吃到人血甜甜圈。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一對夫妻近來到知名連鎖甜甜圈店購物時,竟然買到沾有血跡的「人血甜甜圈」,驚悚畫面嚇得他們忍不住上網抱怨,「到處都是血,如果我們感染到HIV或其他疾病怎麼辦?」

女子麥格拉(Magela)和丈夫埃斯奎維爾(Rodrigo Esquivel),16日晚間8時49分駕車到當地的Dunkin Doughnuts購買甜甜圈,吃到一半才發現,甜甜圈包裝紙上竟然有血,她表示,「我看到紅紅的東西,想說那是什麼,看起來不像果凍,而且餐點的紙袋也有,發現那是血。」

麥格拉確認血不是來自她和丈夫後,便又回到店裡理論。影片中可看到,麥格拉向店員抱怨,「我的甜甜圈到處都是血,包裝紙和紙袋也都是」,而店員的手指才剛包紮好,坦承手指被紙割傷,雖然願意提供新的甜甜圈,但被她拒絕,「不,我不要再吃甜甜圈了,誰知道你可能有什麼」。

麥格拉和丈夫因為吃到人血,後來前往醫院進行檢查,以確保他們不會因此染上相關疾病,且一年內還得再到醫院進行2次檢查,「要等到1年後,醫生確保我體內是乾淨的才能真正安心。」甜甜圈公司後來表示,他們已和顧客聯繫並且致歉,未來也會加強店內人員訓練與食品安全的標準。

Blood in bags from work in Hollywood Dunkin Doughnuts and we also have napkins that are full of her blood ..... @dunkindonuts pic.twitter.com/6b6UuhvZUQ