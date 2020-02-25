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好心男為了「保護小鹿」撞車　金屬柵欄刺穿胸口差點喪命

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記者李振慧／綜合報導

德州一名男子開車時為了躲避小鹿，導致車子偏離主要道路撞向一旁柵欄，被一根金屬桿插入胸口，危及之下他自己打電話求救，並且還能保持冷靜講述自己的狀態，「拜託快點救救我，我有一個寶寶，我的胸口被金屬桿刺穿了」。消防員最後花費30分鐘小心把金屬桿鋸斷，成功挽救他的性命。

25歲男子塔博爾(Jake Tabor)是兩名小女孩的父親，18日凌晨4時他行駛在謝潑德山路(Shepard Hill Road)附近的75號公路時，為了閃避小鹿而撞向附近的金屬柵欄，胸口慘遭一根約5公分長的金屬桿刺穿。從現場照片可看到，塔博爾的車子前半部慘被撞爛，其中一個前座也被撞壞，而女兒的汽車座椅則被拋到後面。

北蒙哥馬利郡(North Montgomery County)以及新韋弗利市(New Waverly)消防局接獲報案後，立即前往現場救人，由於金屬桿完全刺穿了塔博爾身體，花了30分鐘的時間才終於把金屬桿鋸斷。北蒙哥馬利郡消防局長德克斯(Bill Derks)表示，「當時情況非常混亂，我們得把金屬桿鋸斷才能救人，如果有人擅自把金屬桿拔出，將會導致大量失血。」

塔博爾一共進行7次手術，目前病情穩定，幸好金屬桿沒有插入心臟，但仍在加護病房內接受治療，他的父親表示，未來仍需要再接受至少5次手術，「他仍有很長的一段路要走，但我們都會陪伴在他的身邊，只希望他能康復。」德州公共安全部目前正在進一步調查事故發生原因。

▼男子為了避開小鹿，不幸發生車禍。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

黑車比白車更容易出車禍，後座中間座位相對安全　車輛豆知識報給你知（圖／達志影像/示意圖）

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