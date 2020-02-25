孫女帶75歲阿嬤看火辣鋼管秀　「鋼管突然斷裂」被猛男撞到腦震盪！





▲老婦人觀看鋼管秀時，慘被男舞者撞到。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦近來發生一起意外，一名男舞者在台上表演猛男鋼管秀時，鋼管突然斷裂害他當場摔到地上，還導致觀眾席上一名75歲婦人也跟著受傷，後來男子因腿部受傷被送到醫院，倒楣的婦人因為頭部受傷也跟著送醫。

事件22日發生在倫敦肖迪奇區(Shoreditch)的知名俱樂部For Your Eyes Only，32歲男舞者里奇斯(Lewis Riches)在表演令人血脈噴張的鋼管秀時，氣氛正熱烈時，6公尺長的鋼管突然斷裂，導致他從天而降、撞到了一名75歲婦人頭上。目擊者表示，「他們2人完全不動倒在地上，看起來好像死了一樣，真是太可怕了」。

老婦人的孫女路易絲(Gemma Louise)表示，當天她在俱樂部舉行訂婚派對，才會邀請奶奶一起參加，結果精心安排的派對全被毀了，「對於這種會定期使用的鋼管，他們應該進行檢查以確保不會出事」，而且事發時工作人員還搞不清楚狀況，「後來終於有人拿冰塊冰敷舞者頭部，但是他的腳嚴重彎曲，都沒有人注意到他的腿可能斷了」。

老婦人送醫後，因為腦震盪與頭部受傷正在接受治療，而里奇斯的腳傷也需要進行手術，身為2個小孩父親的他，之後將會需要長達6個月的靜養，他計畫身體好轉後能去探望老婦人。

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