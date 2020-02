美擬驅逐中國記者報復北京！「東亞病夫」標題掀波　WSJ記者連署要高層道歉

▲〈中國是真正的東亞病夫〉(China Is the Real Sick Man of Asia)一文提到,中國經濟因新冠肺炎爆發將大受打擊。(圖/翻攝自WSJ官網)

記者詹雅婷/綜合報導

美媒《華爾街日報》3日〈中國是真正的東亞病夫〉一文再度點燃美中之間的戰火,繼該報3名駐地記者19日被驅逐後,外傳美國政府正在考慮是否驅逐中國籍記者,用相同手段進行報復反制。只不過,早在中國宣布驅逐3名華爾街日報記者的前一天,該報53名記者、編輯連署致信高層,要求針對「東亞病夫」標題道歉。

綜合彭博、路透社等外媒報導,政府內部正對此一事件進行激烈討論,有些人主張讓數十名、甚至數百名的中國籍記者離開,但也有人認為這在法律上不可行,也不符合美國新聞自由的價值觀。知情人士提到,國務卿蓬佩奧(Michael Pompeo)及財政部長梅努勤(Steven Mnuchin)等人傾向採取較溫和的作法。

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/路透)

美國國家安全委員會發言人烏利奧特(John Ullyot)提到,「這種驅逐措施是又一次試圖控制媒體的行為,阻止全世界讀者與投資人閱讀有關中國的重要新聞」,而美方正在考慮對這種嚴重行為採取一連串回應措施。《華爾街日報》發言人塞弗林豪斯(Steve Severinghaus)24日拒絕回應此事件。

值得一提的是,早在中國宣布驅逐3名華爾街日報記者的前一天,該報53名記者、編輯22日致信高層,呼籲修改專欄評論員米德(Walter Russell Mead)所撰寫的〈中國是真正的東亞病夫〉文章標題,並對讀者、消息來源、同行及所有被冒犯的人道歉,但這無關文章內容,而是這樣的標題深深冒犯許多人,不但中國分社未來營運可能受到影響,也可能為公司品牌帶來傷害。

據了解,在連署的53人當中,一大部分是來自中國分社及香港分社,而此一連署信是從華爾街日報中國分社社長鄭子揚(Jonathan Cheng)的電子信箱寄出,但鄭子揚並沒有在信上簽名,他是透過另外一封信聯繫領導層,強調應該要適當處理此一事件。紐時分析,這也顯現在第一線採訪記者與負責言論分析版面編輯之間的矛盾。