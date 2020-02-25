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快訊／伊朗爆第14死！　全境累計61人感染新冠肺炎

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,伊朗。（圖／路透）

▲伊朗在傳死亡病例。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透社報導，伊朗再增2名新冠肺炎（COVID-19）確診死亡病例，全國累計14人死亡，61人確診。根據統計，伊朗是中國境外死亡病例數最多的國家。

伊朗主要疫情集中在庫姆，但過去幾天迅速向外擴散，包括首都德黑蘭在內共有5座城市出現確診病例，且德黑蘭當地一名市長也中鏢。

根據先前消息，當局針對德黑蘭地鐵及市內大眾運輸車輛進行每日消毒作業，至少10個省宣布暫時關閉學校，德黑蘭大學停課且關閉宿舍數日，原本住在學校宿舍的學生都被要求返回家鄉，透過網路授課，繼續進行教學。此外，球迷們也不能到球場看球賽，電影院等公共場所停業至周五。

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