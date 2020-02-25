南韓疫情失控原因…專家：新冠病毒傳染過程已變異「適應南韓宿主」！

▲專家認為新冠病毒在人傳人的過程中，已經發生變異。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在南韓逼近失控，然而目前南韓當局並未採取出入境管制縣，17行政區全面淪陷之際，專家就指出，新冠病毒之所以在境內快速擴散，恐怕是因為病毒已經變異，適應了新的宿主，因此不僅傳染力大增，已知的醫療技術也漸漸的無法壓制，

綜合韓媒報導，直到目前南韓境內疫情失控，連署不斷上升，政府仍限制中國人入境，截至25日午間南韓確診人數達到893人。南韓巴斯德研究所（Institute Pasteur Korea）前行政總裁賈巴拉（Hakim Djaballah）就表示，本月初就已經去函希望南韓政府可以封關，但政府卻漠視，如今疫情擴散，就算想要限制，恐怕也已經來不及。

此外，賈巴拉也認為，南韓政府的防疫政策明顯有很大的疏漏，雖然為時已晚，但還是需要採取關閉邊境或是讓「嚴重疫區」的人禁止入境。2015年MERS爆發時期，賈巴拉曾參與過抗疫，如今面對新冠肺炎，他認為SARS-CoV2已經出現變異，因此對於南韓宿主適應力相當高。

然而賈巴拉並非第一位提出「病毒變異」的專家，在上月29日在上海巴斯德研究所的期刊《國家科學評論》上也有新的研究指出，「新冠病毒恐怕已經在人傳人的過程中出現新的變異，因此密切監測病毒突變、進化與適應狀況是有必要的。」

▲南韓疫情嚴重，各行政區進行消毒。（圖／路透）