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金價挑戰7年新高　黃金每盎司直逼1700美元

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▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有分析師認為黃金在未來可望漲破2000美元，但也有人認為黃金自從衝破1691美元後就不會再高。（圖／pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

亂世買黃金！新冠病毒造成市場波動，影響全球經濟，黃金成為避險資金，價格直逼每盎司1700美元，是7年來新高。從2月18日開始衝破1600美元，在周一（24日）開盤衝高至1691美元，之後一路回檔，在25日早上8點收在1645美元，而後仍有再上升的趨勢。

歐美股市在周一暴跌，國際油價也大幅下降，美國科技股、芯片股走低，唯獨金價持續上漲。受到疫情影響，投資人將資金投入黃金市場，創造自2013年以來的新高。根據goldenprice的分析師蒙克里夫（John Moncrief）預測，美國投資人將對任何下跌的反轉保持警覺，而金價將和美元漲跌息息相關，同時漲幅也會逐漸趨穩。

金價在7年前創下了1930美元的高點，關於是否有機會突破1700美元，根據barrons報導，甚至有分析師認為黃金可望在未來二年內漲破2000美元，一年內則漲至1700美元，不過也有分析師認為，金價已經漲到頂點。

▼ 黃金價格。（圖／翻攝自黃金價格資訊站／https://www.goldlegend.com/goldnews）
 

▲▼ 黃金價格。（圖／翻攝自黃金價格資訊站／https://www.goldlegend.com/goldnews）

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