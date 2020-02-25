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新冠肺炎疫情「爆襲全球股市」　WHO再捎來壞消息：該為大流行做打算！

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲譚德塞表示，新冠病毒尚未造成「大流行」但疫情穩定。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）武漢肺炎在全球擴散，歐美股均憂慮疫情大流行而重挫。世界衛生組織秘書長譚德塞24日證實確有可能全球大流行，但目前還未達到那個階段，呼籲所有國家和個人應妥為準備。

由於市場高度憂慮武漢肺炎疫情打亂經濟成長，美股今天與全球股市同陷頹勢，道瓊工業指數狂瀉1031.61點或3.56%，以27960.80點作收，為兩年多來單日最大下跌點數。美股憂武漢肺炎疫情在中國以外確診數不斷增加而重挫，引發市場對疫情大流行（pandemic）的疑慮。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦記者會上對此發表看法。

譚德塞說，很多人猜測，許多國家病例增加是否代表疫情已成為大流行？但世衛決定是否使用大流行一詞，取決於對病毒的地理傳播、所引起疾病的嚴重程度及對整個社會影響的持續評估。他認為目前病毒並未在全球不受控制地蔓延，也沒有大規模的嚴重疾病或死亡事件。但話鋒一轉也鬆口表示病毒當然有大流行的可能，只是目前還沒到那個階段，此時使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。

他說，使用大流行一詞無法阻止感染，也不會拯救任何人的生命。他也呼籲現在是所有國家、社區、家庭和個人集中精力做好準備的時候。譚德塞對世衛派出國際聯合專家小組結束訪問中國行程做出簡短說明，專家在武漢市針對病毒傳播、疾病嚴重程度以及措施的效果做出一系列結論，並提出22項建議，但他並未進一步說明細節。

譚德塞說，專家小組發現，疫情在1月23日至2月2日期間達到高峰並穩定下來，之後呈現下降。聯合專家小組認為，病毒本身未發生明顯變異，中國採取的措施避免了更多的感染病例。（編輯：韋樞）

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